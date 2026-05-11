苗栗醫院推護理人員保障年薪 留任率達95％

衛福部苗栗醫院歡慶護師節，院長徐國芳（後排右5）等人到各護理單位致贈護師節禮品。（苗栗醫院提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕衛福部苗栗醫院為慶祝護理節，舉辦一系列溫馨慶祝活動，傳遞對護理人員的重視與關懷，並持續打造「友善護理職場」的具體成果。其中，去年急性病房護理師留任率高達95%，院方去年推出不含夜班費及其他獎勵在內的70萬元保障年薪，今年再新增8個保障薪護理職缺，尚有4個名額開放面試，歡迎有興趣者報名。

院長徐國芳指出，面對全台護理人力挑戰，苗栗醫院也積極推動攬才與留才措施，去年推出具競爭力的護理人員保障年薪方案，提供不含夜班費及其他獎勵在內的70萬元保障年薪，成功吸引20位優秀護理師加入團隊，方案推動至今，除一位護理師因個人生涯規劃返回台中服務外，其餘皆選擇持續留任，留任率高達95%，顯示醫院友善職場與照護文化深獲肯定。

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苗栗醫院積極推動攬才與留才措施，今年繼續推出具競爭力的護理人員保障年薪方案，提供不含夜班費及其他獎勵在內的70萬元保障年薪。（圖由苗栗醫院提供）

除了制度面的持續改善，院方亦高度重視護理人員身心照顧，致力營造溫暖且具支持性的職場環境。今年護師節除準備面膜作為節慶禮物，也辦理「紓壓手作－帆布包拓印創作」活動，讓護理人員透過沉浸式手作體驗，在忙碌工作之餘舒緩壓力，並激發創意與專注力。

院方5月也規劃院慶「苗醫之星歌唱比賽」及「苗醫市集」等系列活動，期望透過多元交流與團隊互動，提升同仁歸屬感與凝聚力，增進職場幸福感，讓醫療團隊在高壓工作之餘，也能感受到溫暖與支持。徵才洽詢專線：037-261920轉2241。

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