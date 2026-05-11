新生兒突呼吸窘迫急插管 竟是胎便吸入症候群重症

一名新生男嬰出現「胎便吸入症候群」重症，仁愛長庚合作聯盟醫院跨科團隊合作，龔嘉德院長（後排左4）、張文震副院長（後排左3）陳琬瑄醫師（前排左4）慶祝男嬰出院。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕彰化一名產婦日前將臨盆，因凝血功能異常，剖腹產出血風險高，最後忍痛以自然產迎接新生命，沒想到原本生命跡象穩定的男嬰，突然出現呼吸窘迫緊急插管，檢查後懷疑是「胎便吸入症候群」，先以肺部介面活性劑治療症狀未改善，醫療團隊改以吸入性一氧化氮（iNO），促進肺血管擴張，3、4天後終於成功拔管脫離呼吸器，跟著家人開心出院。

仁愛長庚合作聯盟醫院表示，這名新生男嬰出生時原本生命跡象穩定，沒想到迅速發生呼吸窘迫，醫護人員立即將他轉入新生兒加護病房，並進行氣管插管與呼吸支持，檢查後懷疑是胎便吸入症候群，此症發生率約為1%至5%，這是胎兒在子宮內或分娩過程中吸入混有胎便的羊水，導致肺部發炎與氣道阻塞，嚴重時恐引發氣胸或肺氣腫，甚至造成低氧血症。

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兒童內科醫師陳琬瑄指出，當肺部缺氧情形惡化時，會導致肺血管收縮，引發持續性肺高壓，使血液無法有效在肺部進行氧氣交換，該名男嬰即屬此類重症案例。立即給予肺部介面活性劑以改善肺泡擴張能力，並提供高濃度氧氣與呼吸器支持，但初期治療效果有限，呼吸窘迫與血氧濃度未見顯著改善，病情惡化。

陳琬瑄指出，團隊立即啟用進階治療措施，包括使用吸入性一氧化氮（iNO），以促進肺血管擴張、降低肺動脈壓力，改善氧合效率。經密切監控生命徵象與血氧變化，發現男嬰對吸入性一氧化氮反應良好，經3至4天治療後，肺部功能逐步改善，成功脫離呼吸器並完成拔管，順利出院。

張文震副院長表示，胎便吸入症候群合併持續性肺高壓屬於高風險新生兒疾病，若未及時處理可能危及生命。這次能順利轉危為安，仰賴即時判斷、跨團隊合作與完善的重症照護系統，提醒孕婦在產前應定期接受產檢，若有高風險因素應與醫師充分討論生產方式與應變措施。

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