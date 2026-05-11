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健康網》54歲承億董座戴俊郎腦溢血猝逝！ 醫揭6關鍵防奪命

2026/05/11 15:04

承億集團創辦人暨董事長、54歲戴俊郎因中風不治猝逝，消息傳出業界震驚，令人不捨。（高雄市府提供）

承億集團創辦人暨董事長、54歲戴俊郎因中風不治猝逝，消息傳出業界震驚，令人不捨。（高雄市府提供）

〔健康頻道／綜合報導〕承億集團創辦人暨董事長、54歲戴俊郎因中風不治猝逝，消息傳出業界震驚，令人不捨。衛生福利部指出，腦血管疾病均為國人10大死因的第2-4位，平均每年奪走1萬多條寶貴的性命。提醒大部分中風可藉由掌握健康飲食與生活型態、治療積極控制三高預防等6大原則，降低風險。

衛福部衛教資料表示，腦中風是造成全球人口死亡與失能的主要原因，根據國人10大死因統計顯示，腦血管疾病佔據2-4位，平均每年奪走逾萬寶貴性命。腦中風即使存活，通常會遺留不同程度的神經功能障礙，失能之後遺症，也是我國成人殘障的主因之一，不僅造成病患與照顧者沉重負擔，也嚴重影響生活品質。

防範腦中風奪命6關鍵

衛福部進一步提及，大部分中風是可以藉由健康飲食與生活型態、治療積極控制三高來預防，把握以下6原則，有助降低中風風險：

掌控三高：高血壓、高血糖、高血脂個案發生中風的風險分別是非三高個案的2.84倍、2.86倍及2.37倍。若發現三高問題，務必尋求專業醫療協助，如需用藥，應遵照醫師指示用藥及定期回診追蹤，將三高數值控制在血壓<140/90mmHg、醣化血色素<7%、低密度脂蛋白膽固醇<100mg/dl。

選擇健康飲食：掌握三少二多原則，意即少調味品、低油脂、少加工食品、多蔬果、多高纖；建議每日鈉的攝取量少於2.4公克，相當於6公克的食鹽。

規律運動：維持每週5次（或至少3次）、每次30分鐘，依身體狀況挑選健走、伸展操、跳舞、慢跑、騎自行車等活動。

維持健康體重：肥胖會增加高血壓、冠心病、心衰竭或中風風險，建議BMI維持在18.5 -24之間，腰圍男性小於90公分、女性小於80公分。

拒絕菸酒危害：直接吸菸或被動吸入二手菸、過度飲酒，都會增加罹患中風的風險，提醒應主動戒菸、節酒。

定期健康檢查：可利用國民健康署提供40-64歲民眾每3年一次、65歲以上民眾每年1次的免費成人預防保健服務，定期檢查包括：血壓、血糖、血脂、BMI、腰圍等心臟病重要危險因子。及早發現身體異常，調整不良生活習慣及控制三高等危險因子，有助遠離疾病威脅。

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