健康網》猛男六塊肌藏健康密碼 醫揭大腦排毒新關鍵

消防猛男的身材出色，超級吸睛。食農專家韋恩指出，練腹肌還可以大腦排毒。（桃園市消防局提供，資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕猛男的六塊肌，總是引人側目。食農專家韋恩指出，腹肌收縮，是清醒狀態下大腦排出廢物的關鍵幫浦機制之一。

韋恩在臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，他引述賓州州立大學研究團隊發表於《Nature Neuroscience》的研究，提供了一個意想不到的發現，腹肌收縮與大腦排毒很有關聯。

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韋恩指出，大腦每天都需要清潔排毒，睡眠的重要功能之一，是在夜間讓大腦進行清潔。睡著後，大腦的類淋巴系統（glymphatic system）會啟動，腦脊髓液從外側流入腦組織，把神經細胞代謝產生的廢物（包括與阿茲海默症相關的β類澱粉蛋白）沖出去。睡眠不足之所以長期被認為與失智風險有關，部分原因就在這裡，清潔時間不夠，廢物累積。

不過，大腦清醒的時間，遠比睡眠長。韋恩表示，賓州州立大學的研究團隊用特殊顯微鏡，觀察在球形跑步機上行走的清醒小鼠大腦，發現每次身體移動，大腦都會在顱骨內微微位移，幅度只有幾微米，但規律出現，與行走動作緊密對應。

以往認為腦部的微小位移是由心跳或呼吸帶動的，但賓州州立大學研究者發現，在清醒且主動移動的狀態下，腦部位移與心跳和呼吸的關聯並不明顯，反而與自發性運動強烈連結。

令人驚奇的發現，驅動這個位移的是腹肌。韋恩說，腹肌收縮時，腹腔壓力上升，腹腔與脊椎管（脊柱裡的空間）之間存在一個靜脈網絡，腹壓增加會把血液擠壓進這個網絡，再推入脊椎空間，產生類似液壓幫浦的效果，把壓力沿著脊椎往頭部傳遞，最終讓大腦產生微小位移。

這個腦部位移可以把腦間質液（大腦組織液）由內往外推出，進入蛛網膜下腔，韋恩解釋，也就是說，廢物被往外送。這和睡眠時類淋巴系統的方向恰好相反。睡眠時是液體由外往內流、沖洗腦組織；清醒時腹肌驅動的，是由內往外推、把廢物排出。兩套機制的方向不同，但可能共同構成大腦全天候的清潔系統，一個靠睡眠，一個靠身體移動。

韋恩也指出，過去的研究已知規律運動與認知功能維持、失智風險降低有相關性，但背後的機轉並不完整。腹肌這樣可以做為腦部廢物清除的液壓幫浦，可說是目前比較清楚的路徑。

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