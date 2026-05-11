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健康 > 傷病癌症 > 外傷

不是鞋子太小！拇趾外翻拖久恐變形 醫示警步態改變傷膝髖

2026/05/11 14:42

醫師薛如峯表示，患者術前X光可見腳趾重疊，經過力學重建矯正，術後第1與第2腳趾骨已分開。（聯新國際醫院提供）

醫師薛如峯表示，患者術前X光可見腳趾重疊，經過力學重建矯正，術後第1與第2腳趾骨已分開。（聯新國際醫院提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕現代人重視外貌與保養，卻常忽略雙腳健康，聯新國際醫院骨科主治醫師薛如峯提醒，足部反覆疼痛、變形，往往不只是鞋子問題，可能是拇趾外翻正在逐漸影響生活品質，若發現腳趾偏斜、走路疼痛，或鞋子越換越不舒服，應儘早就醫，避免症狀持續惡化。

1名6旬女性因工作需長時間走動，多年來腳趾反覆摩擦紅腫，只要走路超過20至30分鐘，便會疼痛難耐，甚至影響工作與日常活動，她原以為只是鞋子不合腳，直到症狀惡化才趕忙就醫，經X光檢查發現大腳趾內側已明顯突出紅腫，第1與第2腳趾也因長期擠壓而重疊變形，屬於重度拇趾外翻，在接受拇趾外翻矯正手術後，恢復狀況良好，日常活動能力也明顯改善。

薛如峯表示，許多患者在早期其實只有輕微疼痛或鞋子摩擦感，因此常誤以為只是鞋型不合、年紀增長或走路太久造成的不適，多半選擇忍耐疼痛，直到腳趾明顯偏斜、第2腳趾受到擠壓變形，甚至開始影響行走與工作時，才發現問題已惡化多年。

患者術前X光可見腳趾重疊，經過力學重建矯正，術後第1與第2腳趾骨已分開。（聯新國際醫院提供）

患者術前X光可見腳趾重疊，經過力學重建矯正，術後第1與第2腳趾骨已分開。（聯新國際醫院提供）

他指出，拇趾外翻並非單純愛穿高跟鞋造成，先天足弓結構、韌帶鬆緊度與長期受力不平均，才是主要原因，鞋型則是加速惡化的因素之一，當大腳趾長期偏移，走路受力方式也會逐漸改變，患者為了避開疼痛，可能不自覺改變步態，長期下來增加膝蓋、髖關節負擔，甚至出現下肢痠痛或容易疲勞等情況。

不少民眾出現上述情形，會優先嘗試鞋墊、矯正器或分趾器改善症狀，薛如峯提到，這類輔具可協助減輕局部壓力、改善摩擦不適，對於早期症狀控制有一定幫助，但無法將已經偏移的骨骼恢復原位，若變形持續惡化，仍應接受專業評估，建議若出現3種情況，包括疼痛已影響日常生活、腳趾變形持續惡化、出現腳趾重疊及鞋子反覆摩擦等情況，應儘早就醫接受專業評估。

薛如峯表示，許多患者一聽到需要手術，經常會感到抗拒，擔心傷口大、恢復期長，可能影響工作與行動能力，因而拖延到治療時機，近年拇趾外翻治療已逐漸朝微創化發展，相較傳統手術，傷口與軟組織破壞都明顯減少，恢復速度也較過去進步許多，而在治療上是否需要手術，不能只看角度，更重要的是症狀與功能是否受到影響，目前主流的微創矯正手術，會透過小傷口進行截骨調整，重新排列偏移的第1蹠骨並加以固定，同時重建足部受力結構，相較傳統僅修除突出骨頭的方式，現代治療更重視整體力學平衡，以降低復發風險。

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