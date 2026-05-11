自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

換肝3個月重返球場 62歲肝癌患者再走完媽祖遶境

2026/05/11 14:23

利先生（左）接受活體肝臟移植手術後，今年由妻子陪同跟隨白沙屯媽祖遶境。（中榮提供）

利先生（左）接受活體肝臟移植手術後，今年由妻子陪同跟隨白沙屯媽祖遶境。（中榮提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中西屯區62歲利先生，過去20年因B型肝炎帶原病程持續惡化，2024年8月接受台中榮總活體肝臟移植手術，術後3個月復原良好、重返高爾夫球場，今年再跟隨媽祖遶境完成1日徒步行程，台中榮總移植外科主任羅少喬說，患者接受肝臟移植重拾人生，鼓勵肝癌患者勇敢進行移植手術。

利姓患者在進行肝臟移植手術前，長期追蹤B型肝炎病情20年，病程歷經纖維化、肝硬化持續惡化，直到兩年前確診肝癌，陸續接受無線射頻燒灼治療（RFA）及經動脈化學栓塞治療（TACE），腫瘤仍反覆復發，利先生形容，「治療、復發、再治療、再復發，那是一種對未知的恐懼」，經中榮醫療團隊建議移植，妻子鼓勵重拾勇氣，2024年3月通過移植審查、8月完成手術。

利先生接受活體肝臟移植手術後，積極健身復健。（中榮提供）

利先生接受活體肝臟移植手術後，積極健身復健。（中榮提供）

中榮移植外科主任醫師羅少喬說，患者一度婉拒器捐協調，由於捐贈者肝臟，較患者原有肝臟大出1/3，醫療團隊移植前先進行「減容整形」，調整肝臟大小及血管、膽道重建方式，術中最關鍵是縮短缺血時間，精準控制時間降低缺血再灌流傷害，減緩併發血管栓塞及膽道狹窄等風險。

利先生現身「肝」謝有你、移植新生相聚會，向病友及家屬分享歷經術後雙腳無力，連站立都困難，到3個月後重返高爾夫球場，今年再跟隨媽祖遶境完成1日徒步行程過程，鼓舞病友正向面對肝病。

中榮移植醫學委員會指出，目前全台仍有約936人等待肝移植，隨著台灣進入超高齡社會，等待移植者年齡更高、相關慢性疾病併發情況更複雜，病友等候移植期間不放棄治療機會，就有機會康復、重獲人生。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中