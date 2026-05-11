換肝3個月重返球場 62歲肝癌患者再走完媽祖遶境

利先生（左）接受活體肝臟移植手術後，今年由妻子陪同跟隨白沙屯媽祖遶境。（中榮提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中西屯區62歲利先生，過去20年因B型肝炎帶原病程持續惡化，2024年8月接受台中榮總活體肝臟移植手術，術後3個月復原良好、重返高爾夫球場，今年再跟隨媽祖遶境完成1日徒步行程，台中榮總移植外科主任羅少喬說，患者接受肝臟移植重拾人生，鼓勵肝癌患者勇敢進行移植手術。

利姓患者在進行肝臟移植手術前，長期追蹤B型肝炎病情20年，病程歷經纖維化、肝硬化持續惡化，直到兩年前確診肝癌，陸續接受無線射頻燒灼治療（RFA）及經動脈化學栓塞治療（TACE），腫瘤仍反覆復發，利先生形容，「治療、復發、再治療、再復發，那是一種對未知的恐懼」，經中榮醫療團隊建議移植，妻子鼓勵重拾勇氣，2024年3月通過移植審查、8月完成手術。

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利先生接受活體肝臟移植手術後，積極健身復健。（中榮提供）

中榮移植外科主任醫師羅少喬說，患者一度婉拒器捐協調，由於捐贈者肝臟，較患者原有肝臟大出1/3，醫療團隊移植前先進行「減容整形」，調整肝臟大小及血管、膽道重建方式，術中最關鍵是縮短缺血時間，精準控制時間降低缺血再灌流傷害，減緩併發血管栓塞及膽道狹窄等風險。

利先生現身「肝」謝有你、移植新生相聚會，向病友及家屬分享歷經術後雙腳無力，連站立都困難，到3個月後重返高爾夫球場，今年再跟隨媽祖遶境完成1日徒步行程過程，鼓舞病友正向面對肝病。

中榮移植醫學委員會指出，目前全台仍有約936人等待肝移植，隨著台灣進入超高齡社會，等待移植者年齡更高、相關慢性疾病併發情況更複雜，病友等候移植期間不放棄治療機會，就有機會康復、重獲人生。

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