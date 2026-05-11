換腸道菌逆轉老化跡象！ 年輕菌相活化幹細胞 老鼠腸道修復變快

德國研究團隊最新發現，將年輕老鼠的腸道菌相移植給年老老鼠後，可讓原本衰退的腸道修復能力重新活化。圖為腸道菌示意圖。（取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕老化可能不只發生在皮膚與器官，連腸道也會「變老」。德國研究團隊最新發現，將年輕老鼠的腸道菌相移植給年老老鼠後，不但讓原本衰退的腸道幹細胞重新恢復活性，腸道修復速度也明顯加快。研究人員認為，腸道菌可能是影響老化的重要關鍵之一。

根據科學網站《ScienceAlert》報導，德國烏爾姆大學與美國辛辛那提兒童醫院醫學中心合作，利用「糞便菌相移植」（FMT）方式，將年輕老鼠的腸道微生物移植給年老老鼠，再觀察腸道變化。研究結果發現，老鼠體內原本隨年齡下降的腸道幹細胞活性明顯回升，連腸道自我修復能力也跟著恢復，遭受輻射損傷後的修復速度也變快。

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研究團隊指出，腸道內壁其實會持續更新，但隨年齡增加，更新速度會逐漸下降，進而增加發炎、肥胖與其他腸道疾病風險。研究主持人之一、德國分子生物學家蓋格（Hartmut Geiger）表示，年輕菌相似乎能讓老化腸道重新啟動修復機制，「恢復得更像年輕時的狀態」。

研究也發現，一種過去常被視為「好菌」的阿克曼氏菌（Akkermansia），在年老老鼠體內過度增加後，反而可能抑制腸道修復訊號。研究人員認為，這顯示腸道菌並非永遠只有好壞之分，而可能與年齡與身體狀態有關。

不過研究團隊強調，目前結果仍屬動物實驗，人體腸道系統遠比老鼠複雜，是否能應用在人類抗老或腸道疾病治療上，仍需更多研究確認。但這項成果也顯示，部分與年齡有關的腸道退化現象，未必完全無法逆轉。

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