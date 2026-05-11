台南藥師公會館化身健康站 幫長輩免費延緩失能

台南市藥師公會以自己公會會館作為服務據點，申請成為南市衛生局今年長者健康促進站照顧北區長輩，課程有運動與醫藥知識講座、生活手作DIY等。（南市藥師公會提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市府衛生局2026年「台南市長者健康促進站計畫」經過評選，台南市藥師公會以自己所有的藥師會館作為服務據點，申請照顧北區的長輩，獲得審查委員肯定及核准，成為台南市27大醫事公會團體的先驅、也創下全國25縣市藥師公會的首例，深具藥師關照長輩的意義。

南市藥師公會表示，此計畫課程續辦到今年9月，凡是65歲以上、亞健康的長輩都可報名免費參加，每次課程、活動容納25人至30人參與，尤其歡迎會館周邊的成德里、小北里長輩就近參加。

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台南市65歲以上人口迄2025年10月已達20、21%，正式邁入高齡化社會，延緩長者失能成為刻不容緩的課題，衛生局此計畫案由專業的延緩失能運動指導員帶領長輩進行有氧運動、柔軟度運動、平衡運動及加阻力運動等多類型的訓練複合式運動，可以預防及延緩長者的衰弱，甚至改善身體機能達到逆轉衰弱情形。

南市藥師公會理事長陳寶惠表示，這項長者健康促進站計畫共規劃有80堂課程，一半是運動課程；另一半課程包括生活手作DIY，如中藥防蚊包的製作、芳香療法頭部舒壓實作、懷舊童玩竹筷槍、紙飛機比賽，以及輔具的體驗來理解安全移位與步行技巧，還有各種慢性疾病用藥安全知識、預立醫療與4道人生的生前規劃課題，內容豐富精彩又實用。

陳寶惠強調，南市藥師公會提出的計畫，在師資陣容結合「藥師、營養師、物理治療師、職能治療師、護理師、社工師」等6大專業領域醫事人員為長輩授課；還有成功大學林哲偉教授、成大醫院前藥劑部主任鄭靜蘭親自擔任講師；運動課程方面委請力躍運動健康管理公司安排運動指導員帶領長輩參加各項健康促進運動。

於任內購置南市藥師公會新會館的藥師公會前理事長吳振名也說，南市藥師公會為支持南市衛生局這項長者健康促進站計畫，不僅提供場地、設備，更聘請一流師資，計畫案獲得理監事一致同意全力促成這樁美事。

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