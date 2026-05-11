健康網》54歲戴俊郎驟逝震驚業界 醫揭4大出血部位死亡率

承億集團創辦人暨董事長、54歲戴俊郎不幸因多發性腦溢血離世。中山附醫指出，多發性腦出血是指大腦不同區域同時或先後出現兩個以上的出血點，通常伴隨顱內壓急劇升高，是一種危急且死亡率極高的急性腦血管疾病。（承億文旅提供）

〔健康頻道／綜合報導〕承億集團創辦人暨董事長、54歲戴俊郎驚傳多發性腦溢血不治。根據中山附醫衛教資料指出，依出血原因，可分成3種出血，皆來得很凶猛，出血速度快即表示在短時間內形成一個大的血腫塊，造成急性顱內壓升高，其病況會急驟惡化，病人在短時間內即昏迷甚至死亡。

中山附醫指出，多發性腦出血是指大腦不同區域同時或先後出現兩個以上的出血點，通常伴隨顱內壓急劇升高，是一種危急且死亡率極高（可達30%以上）的急性腦血管疾病。

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在臨床上，「腦出血」絕大多數見於40至70歲的病人，男女比例無差異，症狀通常在活動時發作，開始時為頭痛、嘔吐，通常在幾小時之內會有意識障礙而進入昏迷狀態，且併有局部神經病徵，像是同側瞳孔散大、無對光反射、對側肢體無力或麻痺；如出血發生在優勢腦半球時（從小即慣用右手的人，其優勢腦半球在左側），患者即無法講話，此等病人經常可看到其眼球一直偏向出血之腦半球方向。

腦出血的預後狀況，也與出血之位置、出血之速度、病患年齡以及是否有其他併發症有關：

●發生率：

1.基底核區（包括被殼及視丘）佔65%。

2.大腦白質區佔15%。

3.腦幹區佔10%。

4.小腦區佔10%。

●死亡率：

1.腦幹部位出血：平均高達60%以上。

2.小腦出血：約為40%。

3.基底核區出血：約為30%。

4.大腦皮質區出血：約為20%以下。

中山附醫表示，出血速度快亦即表示在短時間形成一個大的血腫塊，造成急性顱內壓升高，其病況會急驟惡化，病人在短時間內即昏迷甚至死亡。

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