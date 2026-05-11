健康網》逆轉脂肪肝不必只靠藥 美網紅醫推5飲品：血壓、血糖一起顧

美國網紅內科醫師金里納指出，逆轉脂肪肝並非只能依靠藥物，日常飲食中，若加入洛神花茶等5種飲品，有助肝臟健康，也能改善胰島素阻抗、高血壓問題；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕脂肪肝是常見肝病之一，不僅傷肝，對於身體代謝也會帶來影響。美國網紅內科醫師金里納（Leonid Kim）指出，逆轉脂肪肝並非只能依靠藥物，日常生活飲食中，若能加入綠茶等5種飲品，不僅有助肝臟健康，也能改善胰島素阻抗、高血壓與慢性發炎問題。不過，他也提醒，逆轉脂肪肝只靠喝這些飲品是不夠的，仍需搭配減醣飲食、規律運動以及良好睡眠，才能真正找回健康的肝臟。

5大逆轉脂肪肝飲品大公開

脂肪肝已成為現代人常見的代謝問題，若不積極處理，可能演變成肝硬化甚至肝癌。在YouTube擁有超過70萬訂閱戶的金里納於影音頻道中表示，除了調整飲食與運動之外，日常飲食中飲用以下5種飲品，可利用其天然抗氧化、抗發炎等特性，有效加速肝臟修復，幫助改善代謝。

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●綠茶：強效抗氧化先鋒

綠茶被視為有助代謝健康的超級飲品，核心效用來自於富含的兒茶素。這類強效抗氧化劑能中和體內自由基，保護細胞免受損傷。由於發炎是導致脂肪肝惡化的主因，綠茶能透過抗發炎機制，直接幫助逆轉肝臟病變。

此外，綠茶能阻斷如胰脂酶等消化酶，減少飲食中脂肪吸收，進而協助減重。研究指出，每日攝取足量兒茶素有助縮小腰圍，並降低肝指數。建議大餐或攝取油膩食物後飲用，效果最佳。

●蘋果醋：血糖與胰島素的穩定器

蘋果醋所含乙酸成分能抑制澱粉酶，減少碳水化合物分解成葡萄糖的速度，防止血糖飆升。同時，乙酸能促使肌肉更有效地清除血液中多餘糖分，平緩胰島素峰值，對於減輕肝臟代謝壓力至關重要。

建議飲用方式為：將1湯匙蘋果醋混入250–300ml 水中，並於餐前15分鐘使用吸管飲用，以保護牙齒的琺瑯質，且每天飲用不超過1次。

●生薑茶：古老流傳的消炎良方

生薑含有超過400種生物活性化合物，有助增強體內抗氧化防禦系統，顯著降低肝臟發炎指標，預防脂肪肝發展為嚴重的纖維化或肝硬化。研究證實，持續補充生薑12週，可改善肝臟脂肪堆積與胰島素阻抗。

建議飲用方式為：將新鮮薑片以沸水沖泡，靜置10分鐘後即可飲用。除了護肝，還能幫助改善血壓。

●咖啡：肝臟纖維化的防護網

咖啡對於降低脂肪肝風險的作用，已獲多項流行病學研究證實。因咖啡中富含的多酚與抗氧化劑，可提供抗發炎力，抵禦自由基對肝細胞的攻擊。飲用咖啡不僅能降低罹患脂肪肝機率，對於已患有脂肪肝族群，也能減少肝臟纖維化的風險。飲用建議選擇不加糖、不加奶精的黑咖啡，才能獲得最大健康效益。

●洛神花茶：代謝症候群的剋星

洛神花茶富含花青素與類黃酮，也是對抗代謝問題的利器。研究顯示，持續飲用洛神花萃取物，可改善腰臀比與體重。針對代謝症候群的研究更發現，它還能幫助降低血壓、血糖，甚至降低壓力荷爾蒙（皮質醇），從根本改善體內發炎狀況。洛神花茶適合需要無咖啡因選項者，冷泡或熱飲皆宜。

金里納強調，雖然這5種飲品有助於逆轉脂肪肝，但「單靠喝飲料是不夠的」。想要真正找回健康的肝臟，仍需搭配減醣飲食、規律運動以及良好睡眠。將這5種飲品納入日常飲食，更像是加速器，讓你在正確的生活習慣基礎上，更快達到逆轉脂肪肝的目標。

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