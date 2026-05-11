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AI排班、護理紀錄生成上線 員林2醫院用智慧醫療留住護理人力

2026/05/11 12:09

員林常春醫院今（11）日舉辦護理師慶祝活動。（記者顏宏駿攝）

員林常春醫院今（11）日舉辦護理師慶祝活動。（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕員林市宏仁醫院、常春醫院今（11）日舉辦國際護師節慶祝活動，兩院都強調「護師荒」席捲全球，如何留才留任，是醫院面臨的嚴峻問題，目前除因應三班護病比入法，需要增加更多護理人力，也開始導入智慧醫療，為護理人員減壓。

常春醫院院長汪國麟說，醫療是醫院的骨幹，少了護理師，醫院則會停擺。常春醫院副院長林郁說，為了幫護理師減壓，目前已導入智慧醫療，包括AI排班、AI護理紀錄生成，但也提醒護理師莫忘初衷，要更傾聽病患心聲。

護理師張慧春坦言，過去在其他院區工作因壓力太大，又忙又累，對家屬提問只能回一個「好」字，也短暫逃離醫療現場，但對護理工作還是有憧憬，如今重回職場也轉換心態，透過重訓紓壓，也找回「視病如親」的熱忱。

宏仁醫院護理人員詹貴英說，「照護」兩個字，不能只有專業，更需要「溫度」，一句問候、一個微笑、一次耐心的解釋，對病人都是很大的安定力量，職涯曾獲模範勞工，也獲許多家屬、患者的致謝，她打趣自己已65歲，這些回饋是她最棒的美容產品。

宏仁醫院總院長王斯弘說，患者與家屬進到醫院，多有惶恐不安的情緒，除治療疾病，醫護人員給予的心理支持也很重要，惠來醫療體系旗下宏仁醫院、常春醫院、東華醫院，除導入智慧醫療，也因應三班護病比入法，會增聘更多護理師，致力打造更友善就業環境，維持醫院永續經營。

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