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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》喉嚨卡卡以為是感冒 一查竟是癌 醫警：6異狀別硬撐

2026/05/11 14:12

胸腔暨重症科醫師黃軒提醒，若出現喉嚨不適症狀持續未改善、僅單側疼痛、服藥也未好轉等6症狀勿輕忽，當心恐是癌症找上門；情境照。（圖取自freepik）

胸腔暨重症科醫師黃軒提醒，若出現喉嚨不適症狀持續未改善、僅單側疼痛、服藥也未好轉等6症狀勿輕忽，當心恐是癌症找上門；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕喉嚨怪怪、卡卡又疼痛，別以為只是感冒、火氣大症狀，當心恐是癌症警訊。胸腔暨重症科醫師黃軒分享，1名60多歲男子喉嚨感覺刺痛、卡卡的已逾月，多次就醫被診斷為上呼吸道感染，吃藥也未見好轉。經進一步檢查發現，竟是罹患口咽癌。提醒這類癌症早期症狀與感冒極為類似，若出現喉嚨不適症狀持續未改善、僅單側疼痛、服藥也沒有明顯好轉等6症狀，切勿輕忽。

不菸不酒口咽癌上身

重症醫師黃軒在臉書粉專指出，1名60多歲男性平時不菸不酒，也沒有任何家族病史，因右邊喉嚨總有一種說不上來的刺痛感，吞東西時特別明顯，甚至連喝水都覺得怪怪的，但又沒有痛到受不了。看了幾次醫生，均被診斷為一般上呼吸道感染（也是俗稱的感冒）。他認為，患者症狀出現超過1個月，又是單側喉嚨痛的感冒，直覺不單純。於是安排進一步檢查，病理報告確診為「扁桃體鱗狀上皮癌」，也就是口咽癌（OroPharyngeal Cancer）。

6大警訊別再當感冒

黃軒解釋，在美國與歐洲，新診斷的口咽癌有60%至70%與HPV感染相關，這類患者可能不菸不酒，早期症狀也很像一般喉嚨發炎，少數危險個案因而忽略，當成感冒而拖過頭。提醒若發現：1.單側持續喉嚨疼痛；2.症狀超過2至3週沒改善；3.吃藥效果有限；4.聲音改變；5.吞嚥越來越不舒服；6.合併頸部淋巴腫大。此時就應提高警覺，不能再當成普通感冒。

及早發現治療效果不差

黃軒表示，臨床上其實很常看到一種情況：病人，不是不知道不舒服，而是太習慣忍，一直以為只是小毛病、老毛病。結果等真正檢查時，病灶早已不是初期。他說明，HPV陽性口咽癌患者5年存活達81％，預後顯著優於HPV陰性者的5年存活40%。早期發現口咽癌，治療效果其實並不差。

黃軒強調，大多數病毒性感冒引起的喉嚨炎，幾天或1-2週應會慢慢改善。若出現慢性喉嚨痛、持續沙啞、吞嚥痛／困難、頸部腫塊等情況，尤其是持續單側喉嚨痛，切勿只靠成藥、喉糖硬撐，建議就醫進行一次詳細檢查，這並非小題大作，而是在替自己的身體未來爭取時間。

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