黑便、腹部變大以為中年發福 竟是20公分巨大腫瘤作祟

陳小姐因反覆出現黑便、腹部變大症狀，經電腦斷層影像顯示，腹腔有巨大腫瘤。（亞東醫院提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕53歲陳小姐過去半年反覆出現黑便，腹部逐漸隆起，原以為是腸胃不適或中年發福，直到今年3月右下腹突然劇烈疼痛，就醫檢查發現竟有1顆直徑高達20.4公分的巨大腫瘤，已造成患者嚴重貧血，經手術成功切除腫瘤，陳小姐恢復良好穩定，未出現感染等不良併發症，目前持續接受標靶藥物治療。

亞東醫院一般外科醫師許志豪表示，腹腔腫瘤生長至20公分以上相當少見，可能診斷包括腸胃道基質瘤、神經內分泌腫瘤或肉瘤等，由於陳小姐的腫瘤位於十二指腸周邊，鄰近胰臟、膽道及重要血管，解剖構造複雜，必須完整切除腫瘤，還要避免術中破裂出血或傷及周邊器官，宛如拆解一顆「高風險炸彈」。

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術後病理報告確認，陳小姐罹患的是高風險腸胃道基質瘤（GIST）。許志豪指出，腸胃道基質瘤早期症狀不明顯，臨床上常見表現包括黑便、血便，或因慢性出血導致疲倦、虛弱與貧血，腹部以悶痛、脹痛為主，常被誤認為腸胃不適，通常腫瘤須達一定大小，才可能在觸診時發現，由於症狀隱匿且進展緩慢，被稱為「沉默的巨獸」，許多患者往往在腫瘤明顯增大、甚至壓迫器官後才就醫。

根據統計，腸胃道基質瘤是消化道最常見的間質性腫瘤，好發於胃部（約60%至70%）及小腸（約25%至35%），其中發生於十二指腸的案例相對少見。由於十二指腸鄰近胰臟、膽道與主要血管，解剖位置複雜，因此手術難度相當高，能否完整切除腫瘤往往是治療成功的重要關鍵。

許志豪說明，若術前評估顯示腫瘤侵犯範圍過廣、無法直接完整切除，也可先透過標靶藥物治療，待腫瘤縮小後再安排手術，以提升完整切除機率與治療成效。雖然手術已成功切除腫瘤，但腸胃道基質瘤仍有復發或轉移可能，建議高風險患者術後應接受至少3年的標靶藥物治療，以降低復發及轉移風險，並定期回診追蹤。

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