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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》比鹽更傷！專家曝高血壓快避1類糖：血管老化加速器

2026/05/11 13:02

食農專家韋恩表示，研究指出，液態糖會促進鈉的再吸收，導致血壓升高，糖化反應也會造成血管失去彈性、加速硬化；示意圖。（圖取自freepik）

食農專家韋恩表示，研究指出，液態糖會促進鈉的再吸收，導致血壓升高，糖化反應也會造成血管失去彈性、加速硬化；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣高血壓患者超過500萬人，影響族群廣大。血壓高不只傷血管，嚴重甚至可能帶來中風等健康威脅。食農專韋恩表示，高血壓的人通常只被叮嚀「少吃鹽」，不過，日本醫師鎌田實指出，近期研究顯示，糖分對血壓的影響，其實可能比鹽更大。尤其飲料中的高果糖糖漿等液態糖分，除會促進鈉的再吸收，導致血壓跟著升高之外，多餘的糖也會透過糖化反應，造成血管壁變硬、失去彈性，加速動脈硬化。

穩定血壓 只靠減鹽還不夠

韋恩於臉書粉專「韋恩的食農生活」與網頁發文表示，高血壓被叮嚀要少鹽，這是眾所周知的衛教原則。但日本諏訪中央病院名譽院長、醫師鎌田實指出，近期研究顯示，糖分對血壓的影響，其實比鹽更大，想改善高血壓，單純減鹽可能仍不夠。

液態糖促進鈉吸收 血壓恐推升

韋恩表示，研究指出，飲料使用的高果糖糖漿或砂糖分子裡的果糖會直接作用於腎臟，促進鈉的再吸收，血壓因而升高，這個機轉比鈉直接吸收更難察覺。而且，由於液態糖吸收速度更快，導致身體根本來不及調節，因此升壓效果又比固態糖更強。以市售可樂、優格飲料來說，含糖量換算約10至11顆方糖，運動飲料也在同樣區間，許多高血壓患者只知減鹽，每天卻可能照常喝下飲料，完全不知糖分對於血壓的影響。

他進一步表示，糖的問題不只在升壓，多餘的糖會與體內蛋白質結合，產生「糖化終產物」（AGEs），讓血管壁變硬、失去彈性，加速動脈硬化。皮膚鬆弛是肉眼看得到的糖化反應，血管老化卻看不到，長期下來，恐導致更嚴重的糖化損傷。

心梗好發時段：週一早上最危險

除了飲食控糖，韋恩也提醒，研究指出，心肌梗塞與腦梗塞的發作大多集中在上午，一週之中，又以週一風險最高，通常是因生理壓力與心理壓力同時疊加。鎌田實建議，起床後先喝一杯水，讓血液稀釋；週一早上也不要立刻給自己太大工作壓力。

韋恩強調，少放鹽是目前最普遍的高血壓衛教準則，這個準則是值得遵循的，但若同時忽略含糖飲料與糖化對血管的影響，治療效果可能也會大打折扣。

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