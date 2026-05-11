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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

每天那杯豆漿可能有用 研究：高血壓風險最多降近2成

2026/05/11 11:08

研究指出，豆漿、豆腐等黃豆食品攝取量較高者，高血壓風險可能較低。示意圖。（圖取自freepik）

研究指出，豆漿、豆腐等黃豆食品攝取量較高者，高血壓風險可能較低。示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕豆腐、豆漿與毛豆等常見豆類食品，可能不只是補充蛋白質。最新研究指出，攝取較多豆類與黃豆食品的人，高血壓風險可能明顯較低，降幅接近2成。

醫學網站《MedicalXpress》報導，這項研究由加拿大曼尼托巴大學（University of Manitoba）研究團隊進行，分析超過22萬名成年人飲食與健康數據，成果發表於《BMJ營養、預防與健康期刊》（BMJ Nutrition, Prevention & Health）期刊。研究人員發現，攝取較多豆類與黃豆食品者，高血壓風險平均下降16%至19%。

研究中納入的食物包含豆腐、豆漿、毛豆、鷹嘴豆、扁豆與紅豆等。研究指出，每天攝取約一份黃豆食品，或約半杯豆類，與較低高血壓風險存在關聯。

研究團隊表示，豆類食品通常含有鉀、鎂、膳食纖維與植物性蛋白質，可能有助維持血管健康與血壓穩定。不過研究並未證明兩者存在直接因果關係。

高血壓被視為心血管疾病的重要風險因子，與中風、心臟病及腎臟疾病存在關聯。近年全球高血壓人口持續增加，也讓飲食與生活習慣調整成為研究重點。

報導提到，過去已有研究指出，植物性飲食與心血管健康可能存在關聯，而此次研究則進一步聚焦在豆類與黃豆食品的攝取影響。

研究團隊強調，本次屬於觀察性研究，無法直接證明豆類食品能降低高血壓。研究結果也可能受到整體飲食、運動習慣與生活型態影響，相關機制仍待後續研究進一步確認。

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