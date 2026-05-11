自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》密室逃脫女員工扮上吊鬼命危 醫揭缺氧4分鐘恐傷腦

2026/05/11 12:05

密室逃脫遊戲店出事，女員工扮演上吊鬼魂時，遭繩索勒住頸部窒息而失去生命跡象。新北聯醫指出，若腦部缺氧時間過長造成永久受損，將導致各種程度的失能，如語言障礙及肢體活動受到影響，甚至昏迷不醒，變成植物人長期臥床；示意圖。（資料照）

密室逃脫遊戲店出事，女員工扮演上吊鬼魂時，遭繩索勒住頸部窒息而失去生命跡象。新北聯醫指出，若腦部缺氧時間過長造成永久受損，將導致各種程度的失能，如語言障礙及肢體活動受到影響，甚至昏迷不醒，變成植物人長期臥床；示意圖。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕1家密室逃脫遊戲店昨（10）日晚發生驚悚意外，一位女員工扮演上吊鬼魂時，遭繩索勒住頸部窒息而失去生命跡象，所幸現場人員緊急將她救下，送醫搶救後恢復心跳。根據國家文化記憶庫資料顯示，人體的呼吸過程若由於某種原因受阻或異常，造成人體嚴重缺氧，很有可能導致死亡，或是留下腦部損傷的後遺症。

據了解，這家密室逃脫遊戲店正進行恐怖主題「永春醫院」的密室逃脫遊戲，由員工扮演上吊鬼魂，準備對玩家進行驚嚇演出，不料過程中發生意外，吳女遭繩索勒住頸部無法掙脫，導致長時間缺氧。家屬於社群表示，該名員工仍在加護病房治療，無法確認實際腦部缺氧時間，仍需觀察3天左右的後續狀況。國家文化記憶庫指出，窒息的主要原因可以概分為5種：

●機械性窒息：
由於機械作用阻礙人體呼吸，致使體內缺氧，如縊頸、勒頸、扼頸、悶壓口鼻或壓迫胸腹部，以及異物或溺液進入呼吸道等。

●中毒性窒息：
如一氧化碳中毒，大量的一氧化碳由呼吸道吸入肺，進入血液，與血紅蛋白結合成碳氧血紅蛋白，阻礙了氧與血紅蛋白的結合與解離，導致組織缺氧造成的窒息。

●病理性窒息：
如溺水和肺炎等引起的呼吸面積喪失。

●腦循環障礙引起的中樞性呼吸停止。

●新生兒窒息及空氣中缺氧的窒息：
如關進箱、櫃內，空氣中的氧逐漸減少等。

一般來說，缺氧在30至180秒內可能失去意識，1分鐘後腦細胞即開始死亡，可能出現頭暈現象，3分鐘會漸漸失去意識，不到10分鐘已瀕死，更嚴重者可能會變成植物人。

新北聯醫衛教資料指出，當心跳停止，腦細胞只要缺氧約4、5分鐘就會開始壞死。即使急救後恢復心跳、血壓，但若腦部缺氧時間過長造成永久受損，將導致各種程度的失能，如語言障礙及肢體活動受到影響，甚至昏迷不醒，變成植物人長期臥床。低溫治療藉由體溫下降，減緩人體代謝速率及氧氣消耗量，抑制因為組織再灌流時所造成的腦部傷害，可以降低心跳停止的病人死亡率及減少腦部缺氧、神經損傷的後遺症。

急救恢復心跳、血壓 低溫療法可hold住腦損

體溫每降低一度，腦部的氧氣代謝率就可減少6%至8%，進而降低腦部因缺氧而損傷的機率。低溫療法藉由儀器控制，將病人的體溫降到攝氏33度，並持續24小時。在維持24小時低溫後，以每小時上升0.25℃的速度緩慢回溫，每回升攝氏1度約需4小時，整個療程約需3天左右。在回溫的過程中速度不僅要慢，還要精密監控，才能保護病人的腦部，直到恢復到攝氏36度為止。

目前低溫療法最常應用在心跳停止，經急救後恢復心跳、血壓，但仍昏迷的病人；新生兒腦部缺氧，也可盡快使用低溫療法來減少腦部損傷。若是末期病人、心跳停止前已長期無意識、嚴重外傷、嚴重休克、嚴重凝血功能異常或大出血、孕婦等不適合使用低溫療法。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中