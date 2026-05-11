健康網》密室逃脫女員工扮上吊鬼命危 醫揭缺氧4分鐘恐傷腦

密室逃脫遊戲店出事，女員工扮演上吊鬼魂時，遭繩索勒住頸部窒息而失去生命跡象。新北聯醫指出，若腦部缺氧時間過長造成永久受損，將導致各種程度的失能，如語言障礙及肢體活動受到影響，甚至昏迷不醒，變成植物人長期臥床；示意圖。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕1家密室逃脫遊戲店昨（10）日晚發生驚悚意外，一位女員工扮演上吊鬼魂時，遭繩索勒住頸部窒息而失去生命跡象，所幸現場人員緊急將她救下，送醫搶救後恢復心跳。根據國家文化記憶庫資料顯示，人體的呼吸過程若由於某種原因受阻或異常，造成人體嚴重缺氧，很有可能導致死亡，或是留下腦部損傷的後遺症。

據了解，這家密室逃脫遊戲店正進行恐怖主題「永春醫院」的密室逃脫遊戲，由員工扮演上吊鬼魂，準備對玩家進行驚嚇演出，不料過程中發生意外，吳女遭繩索勒住頸部無法掙脫，導致長時間缺氧。家屬於社群表示，該名員工仍在加護病房治療，無法確認實際腦部缺氧時間，仍需觀察3天左右的後續狀況。國家文化記憶庫指出，窒息的主要原因可以概分為5種：

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●機械性窒息：

由於機械作用阻礙人體呼吸，致使體內缺氧，如縊頸、勒頸、扼頸、悶壓口鼻或壓迫胸腹部，以及異物或溺液進入呼吸道等。

●中毒性窒息：

如一氧化碳中毒，大量的一氧化碳由呼吸道吸入肺，進入血液，與血紅蛋白結合成碳氧血紅蛋白，阻礙了氧與血紅蛋白的結合與解離，導致組織缺氧造成的窒息。

●病理性窒息：

如溺水和肺炎等引起的呼吸面積喪失。

●腦循環障礙引起的中樞性呼吸停止。

●新生兒窒息及空氣中缺氧的窒息：

如關進箱、櫃內，空氣中的氧逐漸減少等。

一般來說，缺氧在30至180秒內可能失去意識，1分鐘後腦細胞即開始死亡，可能出現頭暈現象，3分鐘會漸漸失去意識，不到10分鐘已瀕死，更嚴重者可能會變成植物人。

新北聯醫衛教資料指出，當心跳停止，腦細胞只要缺氧約4、5分鐘就會開始壞死。即使急救後恢復心跳、血壓，但若腦部缺氧時間過長造成永久受損，將導致各種程度的失能，如語言障礙及肢體活動受到影響，甚至昏迷不醒，變成植物人長期臥床。低溫治療藉由體溫下降，減緩人體代謝速率及氧氣消耗量，抑制因為組織再灌流時所造成的腦部傷害，可以降低心跳停止的病人死亡率及減少腦部缺氧、神經損傷的後遺症。

急救恢復心跳、血壓 低溫療法可hold住腦損

體溫每降低一度，腦部的氧氣代謝率就可減少6%至8%，進而降低腦部因缺氧而損傷的機率。低溫療法藉由儀器控制，將病人的體溫降到攝氏33度，並持續24小時。在維持24小時低溫後，以每小時上升0.25℃的速度緩慢回溫，每回升攝氏1度約需4小時，整個療程約需3天左右。在回溫的過程中速度不僅要慢，還要精密監控，才能保護病人的腦部，直到恢復到攝氏36度為止。

目前低溫療法最常應用在心跳停止，經急救後恢復心跳、血壓，但仍昏迷的病人；新生兒腦部缺氧，也可盡快使用低溫療法來減少腦部損傷。若是末期病人、心跳停止前已長期無意識、嚴重外傷、嚴重休克、嚴重凝血功能異常或大出血、孕婦等不適合使用低溫療法。

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