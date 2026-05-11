半夜臉腫別只當蕁麻疹！10歲女童突全身紅疹 醫：恐是過敏性休克前兆

新竹台大分院兒科急診醫師石庭慧說明，臉部、嘴唇或眼皮腫脹可能是過敏性休克前兆之一，提醒家長及早就醫。（新竹台大分院提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕深夜時分，10歲女童突然全身起紅疹，臉部與眼皮快速腫脹，家屬緊急將孩子送往新竹台大分院兒科急診。女童到院時尚未出現喘鳴呼吸困難，體溫偏低，僅35.7度，臉部腫脹明顯，經醫師評估為過敏反應合併血管性水腫，醫療團隊立即給予抗組織胺、腎上腺素與類固醇治療。留院觀察數小時後症狀改善，生命徵象穩定，當日順利返家。

新竹台大分院兒科急診石庭慧醫師表示，臉部、嘴唇或眼皮腫脹是重要警訊，即使當下沒有呼吸困難，也可能在短時間內惡化為過敏性休克，影響呼吸道與血壓，嚴重時危及生命。

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過敏性休克惡化往往發生在1小時內，許多家長會以為只是普通蕁麻疹或皮膚過敏而延誤就醫。臨床上只要出現臉部腫脹，就代表過敏反應程度較高，「沒有喘不代表安全」。

常見誘因包括花生、堅果、牛奶、雞蛋、帶殼海鮮等食物，以及止痛退燒藥、抗生素、顯影劑、昆蟲叮咬或花粉、塵蟎等環境因素。過敏反應不一定第一次接觸就發生，可能先經過致敏，之後再次接觸時才突然出現嚴重症狀。

若孩子出現臉部或嘴唇腫脹、聲音沙啞、喉嚨緊縮感、呼吸變快、持續嘔吐、頭暈或精神不濟等情形，應立即就醫評估。曾發生中重度過敏的孩童，醫師可能評估開立腎上腺素自動注射器，家長需學習使用並隨身攜帶。

針對家長常詢問的過敏原檢測問題，石庭慧說，急性發作期間檢測結果常不準確，建議症狀穩定至少4週後再檢查，避免誤判造成不必要的飲食限制。如有檢測需求，建議可前往小兒過敏科門診諮詢。

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