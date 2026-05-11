大林慈濟60週年浴佛典禮 浴佛禮車將祝福送至病房

大林慈濟醫院準備行動浴佛車，讓行動不便病人也能就近參加浴佛。（大林慈濟醫院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕母親節也是慈濟60週年、全球慈濟日，嘉義縣大林慈濟醫院10日在醫院門口舉辦浴佛典禮，祈願天下無災難；為了讓無法參加典禮的患者、家屬與醫護人員沐浴佛恩，醫院準備6部浴佛禮車，由醫師、主管及志工推送至各病房，近500名患者、家屬與醫院人員參加行動浴佛。

慈濟志工吳映芳的媽媽是醫院輕安居住民，最近身體不適住院，內科部主任曾志偉、護理部督導胡宇娟等推著浴佛禮車到病房，讓吳映芳行動不便的媽媽也能參加活動，受到祝福。

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帶領另一條行動浴佛車路線的家庭醫學科醫師葉昌明說，推著行動浴佛車穿梭病房，從產房、新生兒到呼吸照護病房，有產婦為腹中胎兒祈願，也有長者身體不適，祈求佛陀保佑平安健康，一路看見人生「生、老、病、死、苦」，感受人生雖有種種苦難，但佛陀來到人間，就是希望救拔眾生離苦得樂。

活動昨上午不到7點舉行，大林慈濟醫院副院長陳金城等人帶領約550名醫院人員、志工、社區居民，在醫院大門口舉辦浴佛典禮，大林鎮長許有疆、新港鄉長葉孟龍、嘉義縣議員江志明等人到場共襄盛舉，共同祈願天下無災難，度過別具意義的母親節、佛誕節、全球慈濟日。

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