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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

女子大出血險休克 花蓮救護員施打傳明酸（TXA）搶命成功

2026/05/11 09:59

花蓮縣消防局目前約有60名高級救護技術員（EMT-P），能執行氣管內管插管、給予急救藥物、骨針注射等技術。（花蓮縣消防局提供）

花蓮縣消防局目前約有60名高級救護技術員（EMT-P），能執行氣管內管插管、給予急救藥物、骨針注射等技術。（花蓮縣消防局提供）

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣消防局壽豐分隊日前成功挽救一名大出血女性患者。壽豐鄉一名女子因突發性大量子宮出血，出現臉色蒼白、血壓下降等失血性休克徵兆，命懸一線；救護人員趕抵後，果斷在現場施打止血藥物「傳明酸（TXA）」，成功穩定病患生命徵象，並為後續治療爭取到關鍵的黃金救治時間。

壽豐分隊今日指出，這起急救案件發生於4月底，救護人員洪紀瑋、李晊峮及救護志工王紀儒獲報抵達現場後，發現該名女性患者不僅出血量大，且已有臉色蒼白、血壓低等休克前期症狀。具備高級救護技術員（EMT-P）資格的隊員李晊峮迅速判斷，若不立即介入處置，患者病情恐在送醫途中迅速惡化，引發器官衰竭。

花蓮縣消防局目前約有60名高級救護技術員（EMT-P），能執行氣管內管插管、給予急救藥物、骨針注射等技術。（花蓮縣消防局提供）

花蓮縣消防局目前約有60名高級救護技術員（EMT-P），能執行氣管內管插管、給予急救藥物、骨針注射等技術。（花蓮縣消防局提供）

救護團隊隨即展開進階處置，除了建立靜脈輸液路徑以補充體液外，更依照「到院前緊急救護作業程序」，果斷給予止血藥物「傳明酸（Tranexamic Acid, TXA）」。經處置後，患者的出血情形明顯趨緩，原本波動的生命徵象也逐漸恢復穩定。這「關鍵一針」不僅止住了出血，也讓後續的院內接手治療更加順利。

花蓮縣消防局表示，「傳明酸」能有效阻斷纖維蛋白分解，在到院前救護中對減少大量出血造成的傷亡極具成效。本次救援成功展現了第一線高級救護技術員在面對高危險性急症時，運用精準判斷與進階救護技術的能力，對提升緊急救護品質具有重要指標意義。

花蓮縣消防局目前約有60名高級救護技術員（EMT-P），EMT-P人員能執行氣管內管插管、給予急救藥物、骨針注射等技術，且救護車皆配有高階生理監視器、12導程心電圖等設備。消防局也特別呼籲，民眾若發現身邊有人出現異常、大量出血情形，應第一時間撥打119求助，讓專業救護能量及早介入，保障生命安全。

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