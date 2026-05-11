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健康 > 心理精神

青少年網路成癮與情緒困擾雙向惡化 醫：睡眠成關鍵警訊

2026/05/11 09:46

北市聯醫建議，建議即早就醫、針對睡眠的精準評估治療、校園與家庭的齊心守護共3大面向，陪伴孩子走出困境。；圖為情境照。（圖取自freepik）

北市聯醫建議，建議即早就醫、針對睡眠的精準評估治療、校園與家庭的齊心守護共3大面向，陪伴孩子走出困境。；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者孫唯容／台北報導〕近年來全球青少年精神健康問題快速攀升，台北市立聯合醫院松德院區兒童青少年精神科主治醫師葉湧恩表示，近年來全球青少年正處於「社交大腦」發展階段，掌管控制力的前額葉尚未成熟易，易受影響，除了憂鬱、焦慮等內在情緒障礙，也可能出現外顯的網路成癮、自殺、自傷、暴力及拒學行為所交織而成的複雜困境，建議即早就醫、針對睡眠的精準評估治療、校園與家庭的齊心守護共三大面向，陪伴孩子走出困境。

葉湧恩指出，根據「青少年憂鬱症與網路成癮：統合分析」研究，情緒症狀與網路成癮常呈現「雙向循環」，憂鬱與焦慮會增加青少年透過網路逃避現實或調節情緒的動機，而網癮又會進一步惡化情緒困擾，其中睡眠問題扮演了關鍵的角色，混亂的睡眠不僅與成癮行為高度相關，更是情緒問題、自傷行為與拒學的前兆或後果。

葉湧恩說，青少年正處於「社交大腦」發展階段，掌管控制力的前額葉尚未成熟，容易受數位壓力（如：害怕錯過訊息、強迫性檢查通知）影響，導致焦慮、憂鬱，睡眠也被犧牲，暴露於扭曲身體形象、自我傷害及網路霸凌的負面內容，亦與自傷行為顯著相關。

面對此類兒少精神健康危機，葉湧恩建議推動跨場域的整合式評估與介入模式，首先「鼓勵即早就醫、連結資源」，松德院區已設立情緒障礙、網路成癮及青少年睡眠特別門診，皆能針對憂鬱焦慮、自傷自殺、網癮、拒學及混亂作息背後根本的機制，進行評估與制定治療計畫，設有完整的各職類衡鑑、個別或家族心理治療、兒童青少年急性病房、兒童青少年日間病房等團隊，更具備與校園端的合作能力。

葉湧恩表示，針對睡眠的精準評估及治療，松德院區將於臨床上導入腕動計與自律神經監測技術，能客觀記錄青少年的睡眠週期與規律性，反映自律神經狀態，精準評估睡眠狀態與壓力負荷。在治療方面，合併生理回饋的失眠認知行為治療，不僅能改善睡眠，也可能同步緩解共病的憂鬱與焦慮，幫助青少年提升情緒調節能力與壓力復原力。

最後，葉湧恩指出，青少年需要校園與家庭的共同守護，校園的手機使用需要政策面的完善規劃，以有效減少認知資源誤用，降低網路霸凌，並找回學生的專注力。同時，家長可與孩子討論家中使用手機的規則，並安排不被3C產品隔閡的親子時間。

葉湧恩也表示，兒童青少年的精神健康不能等，面對數位時代的挑戰，如何守護他們尚未發展完成的成熟心智，需要精神醫療、家庭、校園與政策面攜手合作，才能提供指引地圖，引導孩子培養走出迷宮的韌力。

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