透視腸道菌》牛乳中有玄機 有1物可護腸道健康

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

每天早晨，一杯溫熱的牛奶，對許多人而言不過是開啟一天的習慣。但科學家發現，這杯看似平凡的飲品裡，竟藏著一群「微型守門員」─外泌體（extracellular vesicles, EVs）。這些奈米等級的小囊泡，不只是營養分子的載體，更是訊息傳遞的高手。最新發表於 Science Advances 的研究揭示：牛乳中的外泌體能保護腸道屏障完整性，進而維護腸–肝軸的健康。換句話說，它們可能是防止「腸漏」與「肝發炎」的天然修復工。外泌體就像細胞之間的「信差」，由脂質雙層包裹而成，內含RNA、蛋白質與脂質訊息。母乳與牛乳都富含這類外泌體（mEVs），且能在高溫與消化液環境中存活。這讓研究人員好奇：如果這些mEVs能抵達腸道，它們會不會影響腸道健康？

研究團隊首先在細胞層面進行實驗。當Caco-2腸上皮細胞受到損傷時，加入牛乳外泌體後，細胞間緊密連接蛋白（如 Occludin、ZO-1）重新排列，通透性明顯下降。這代表mEVs具有強化腸道屏障的能力，讓腸黏膜恢復緊密、不再「漏水」。 接著，研究人員在小鼠中建立腸炎與脂肪肝模型。結果顯示，口服mEVs 的動物腸道黏膜結構更完整，發炎細胞浸潤減少；血液中內毒素（LPS）濃度下降，肝臟發炎與脂肪堆積也明顯改善。這證明，mEVs能跨越腸道與肝臟之間的關鍵屏障，維持「腸肝通道」的健康互動。

請繼續往下閱讀...

腸道與肝臟透過門靜脈相連，形成所謂的「腸–肝軸（gut–liver axis）」。當腸道屏障受損、細菌產物如LPS滲入血液，就會進入肝臟，引發發炎反應與脂肪沉積。這正是非酒精性脂肪肝（NAFLD/NASH）與代謝性肝病的重要病理機制。而mEVs 的介入，就像為這條通道安裝了一層「防火牆」。它們能修復緊密連接、降低通透性、穩定免疫細胞，讓腸道重新扮演健康的守門人，減少肝臟長期暴露在內毒素的攻擊之下。

牛乳外泌體的特殊之處在於高穩定性與高相容性。研究發現，它們能在模擬胃酸與腸液的環境中保持完整結構，並被腸上皮細胞吸收後，啟動細胞修復與抗發炎訊號。此外，mEVs 內含的microRNA與蛋白質可調控免疫與代謝基因表現，使其成為天然的「生物反應調節因子」。相比合成藥物，這類天然囊泡更安全、可口服、且具備跨物種活性——這也是科學家對「乳源EVs療法」寄予厚望的原因。

這項研究不僅讓我們重新認識牛奶，也開啟了「食物即藥物（food as medicine）」的新篇章。未來，乳源外泌體可能被開發成口服補充品或藥物載體，用於：改善腸漏症（leaky gut）與慢性腸炎；預防非酒精性脂肪肝（ＭASH）；支持接受抗生素或化療後的腸道修復。有朝一日，醫師開出的「腸肝保健處方」或許不再是藥丸，而是一杯富含天然外泌體的「功能型牛乳」。當屏障完整、菌相平衡，肝臟與免疫系統自然能維持穩定。」目前的證據主要來自動物與細胞研究，未來仍需要更多臨床實驗來確定乳源外泌體在人體中的劑量、安全性與長期效果。但這項研究已為「食物來源外泌體」開啟新的應用想像─也許有一天，我們喝的牛奶，不只是補鈣，而是修復腸肝軸的天然良方。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法