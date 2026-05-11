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健康網》喝咖啡想抗老別踩雷 2種NG喝法老更快

2026/05/11 06:11

健康網》喝咖啡想抗老別踩雷 2種NG喝法老更快

喝咖啡想長壽又健康。食農專家韋恩指出，傍晚後喝和加糖加代糖，都是最NG的喝法；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕咖啡喝對了抗老化，喝錯了加速變老。食農專家韋恩指出，傍晚後喝和加糖加代糖，都是最NG的喝法。

韋恩在臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，咖啡具有很多健康效益，只是時間點和喝法錯了，護腦抗老的效果會直接被抵消，甚至反過來加速老化。

他引述研究表示，適量飲用咖啡能提供大量抗氧化物質、降低失智症風險，機制涉及綠原酸的抗氧化作用，以及咖啡因阻斷腺苷受體後對神經發炎的抑制效果。不過，同樣的習慣，喝法不對，效果就走向另一個方向。以下是2個NG喝法：

●傍晚之後還在喝：

咖啡因的平均半衰期是5小時，下午 3點那杯，晚上8點體內仍有一半未代謝。睡眠品質下降，細胞修復、腦部廢物清除這些深眠期才發生的機制就跟著縮水，這是目前研究最確定的老化加速路徑之一。

日本厚生勞動省睡眠指引也明確指出，傍晚以後的咖啡因攝取無論量多少，都容易對睡眠造成強烈影響。

●加糖或加代糖：

在2024年比較3組喝法的研究發現，只有無糖黑咖啡組呈現較好的體組成與較低的發炎指標，加糖與加人工甘味料兩組都沒有觀察到正向效果。人工甘味料干擾腸道菌相的問題，在近年已有相當多的研究累積；加糖則涉及AGEs（糖化終產物）生成，是皮膚老化、血管老化的主要推手之一。

根據衛福部建議，成人每天咖啡因攝取量應不超過300毫克，約等於 600ml的黑咖啡，超過這個量，原本的效益反而被代謝負擔抵消。研究顯示，每天1到3杯的無糖咖啡，在體組成與發炎指標上呈現最佳的正向效果。超過4杯以上，效益的邊際遞減，對心律、胃黏膜的負擔也增加。

韋恩建議，最佳喝法，無糖黑咖啡要在上午到中午前喝完，每天2到3 杯，最後一杯在就寢前8小時結束。

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