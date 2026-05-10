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健康 > 名人健康事

健康網》王彩樺鼻子被小針美容毀掉 醫示警恐拖數十年才爆雷

2026/05/10 19:56

022年的王彩樺（右圖，資料照）與現在的她（左圖，高流提供），因20多年前「小針美容」造成鼻子塌陷，一直在進行鼻子重建手術。

022年的王彩樺（右圖，資料照）與現在的她（左圖，高流提供），因20多年前「小針美容」造成鼻子塌陷，一直在進行鼻子重建手術。

〔健康頻道／綜合報導〕「秀場天后」王彩樺自爆「花35萬整鼻」，結果做了「小針美容」，導致鼻子內部幾乎被清空，整形前後花費百萬元，鳥來嬤則表示，自己向來反整形。

根據長安醫院乳房外科醫師李育嘉於官網表示，早年的小針美容隆乳，因標榜免動刀、恢復快、效果永久，吸引大量女性施作。然而，這些注射填充物，如液態矽膠、石蠟、奧美定，已被世界衛生組織列為疑似致癌物。隨著時間推移，許多患者開始出現乳房硬化、變形、感染、植入物位移，甚至腐敗氣味等不良症狀。更棘手的是，這些填充物一旦進入人體，取出困難，往往需要多次手術，有些人不得不將乳房全部切除。

消費者委員會過去也接獲不少小針美容後遺症的糾紛，因早期醫美通常施打不會被吸收的液態矽膠或不明填充物，幾年甚至幾十年後會陸續出現嚴重後果，有以下幾種後果：

●「矽膠瘤」與組織硬化：
矽膠在體內會刺激組織產生慢性異物反應，形成硬化的皮下「矽膠瘤」，導致皮膚摸起來有硬塊，甚至表面凹凸不平。

●組織發炎、紅腫與變形：
注射部位反覆發炎，導致淋巴管阻塞、組織紅腫，若施打在臉部，會造成變形、皮膚凹陷或組織壞死。

●臉部表情僵硬（面具臉）：
若早期施打在臉部（如鼻、下巴），隨時間推移，會造成「皮笑肉不笑」的僵硬面容。

●永久性畸形與移除困難：
填充物會與肌膚組織融合，若想取出，手術非常棘手，通常無法完全清除乾淨，且容易留下嚴重的疤痕。

●慢性疼痛與組織潰瘍：
隨時間推移，患部可能出現慢性疼痛，嚴重時會因血液循環不良導致皮膚潰瘍。

●隆乳後遺症（高風險）：
過去小針隆乳會導致乳房變形、硬化、甚至發臭，嚴重影響乳腺功能，並可能干擾乳癌篩檢，增加罹癌診斷的困難度與風險。

王彩樺指出，最近鼻子又動刀，這次取了2公分肋骨重建鼻頭。她表示未來不會再「大動刀」，頂多微調即可。

根據奇美醫院衛教資料指出，鼻骨架重建常見於顏面骨折、歪鼻的病人，常需要將歪曲的骨架截除，再取直的肋骨或肋軟骨重新製作一個新的骨架。在歪曲的骨架移除，用正直的新骨架重建後，鼻道阻塞的狀況可以同時解決。

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