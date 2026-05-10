健康網》雞蛋護眼又藏抗癌幫手 醫揭1營養素能讓免疫細胞變更強

腎臟科醫師江守山引述國際期刊表示，玉米黃素可抗癌，雞蛋又脫穎而出，它是葉黃素和玉米黃素雙來源；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕日常蔬菜裡簡單的營養素，可以幫助增強人體對抗癌症的能力，腎臟科醫師江守山引述國際期刊表示，玉米黃素具有一項令人驚訝的新功能。

根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料表示，與水果和蔬菜相比，雞蛋黃被認為是更好的葉黃素和玉米黃素來源，由於雞蛋中的脂肪含量高，其生物利用率也相對提高。每顆雞蛋黃中的葉黃素和玉米黃素含量，平均約為292±117μg，比一般麵條多出6倍。

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江守山在臉書發文分享，他表示，玉米黃素這種早已因其對眼睛健康的作用而聞名的物質，竟然還具有增強抗腫瘤免疫力的全新功能。芝加哥大學研究團隊，在《細胞報告醫學》期刊（Cell Reports Medicine）發表，這種常見的類胡蘿蔔素可能透過增強關鍵免疫細胞的活性來幫助免疫系統對抗癌症。

研究團隊發現玉米黃素是一種能夠直接增強CD8+T細胞功能的化合物。這些免疫細胞在識別和摧毀癌細胞方面發揮核心作用。

小鼠研究中 飲食添加玉米黃素可減緩腫瘤生長

在小鼠研究中，飲食中添加玉米黃素可減緩腫瘤生長。當與免疫檢查點抑制劑（一種近年來徹底改變癌症治療的免疫療法）合併使用時，這種效果更為顯著。聯合療法產生的抗腫瘤反應比單獨使用免疫療法更強。

中大附醫表示，葉黃素和玉米黃素是綠葉蔬菜中最常見的類胡蘿蔔素，主要食物來源為羽衣甘藍、菠菜、青花菜、豌豆、萵苣和蛋黃。在綠色蔬菜中，葉黃素和玉米黃素的含量範圍為每100公克中約12-63微克（μg），含量最高的是羽衣甘藍，而在橙黃色的水果和蔬菜中，比例約為0.1-1.4%，小麥製成的麵包中亦含有少量葉黃素和玉米黃素，還有玉米的玉米黃素也不低。

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