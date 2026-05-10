護理界憂精神科不適用三班護病比 照護司：持續協助討論

中華民國護理師公會全聯會與護師醫療產業工會，8日在立法院前召開三班護病比入法記者會。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕三班護病比日前正式納入「醫療法」，並將於2028年5月正式上路，但中華民國精神衛生護理學會擔憂，目前三班護病比不適用精神科急性病床，未來入法恐被再度排除在外。對此衛福部護理及健康照護司回應，護理界與精神醫界對於三班護病比仍無共識，照護司將持續協助兩方討論。

立法院日前三讀通過「醫療法」部分條文修正草案，正式將「三班護病比」入法，並明文規定醫院急性一般病床三班護病比比例由中央主管機關斟酌病人安全之維護及勞動權益保障定之，每3年定期檢討一次，必要時應調整，首次三班護病比標準以2024年3月施行的三班護病比為準。

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然而，中華民國精神衛生護理學會理事長劉玟宜指出，衛福部2024年3月施行的三班護病比標準，雖明定醫學中心、區域醫院、地區醫院的各班別護病比，卻以附註方式寫明「不含精神專科醫院、精神教學醫院與綜合醫院之精神急性一般病床」，導致近2年精神科急性病房被排除在三班護病比之外。

「醫療法」修正前，護病比依循「醫療機構設置標準」中的全日護病比標準，精神科教學醫院比照區域醫院、精神科醫院比照地區醫院。劉玟宜擔憂，「醫療法」修法後，明定三班護病比以2024年3月的標準為準，恐讓精神科急性病房再度被排除於三班護病比適用範圍之外。

劉玟宜說，過去全日護病比精神科教學醫院比照區域醫院、精神科醫院比照地區醫院，已認定精神科急性住院照護屬急性住院醫療體系的一部分，護理人力配置標準與一般急性病床具有相同制度定位與法律基礎，且未來不應於後續公告、子法、行政解釋或執行技術中，被排除於制度適用範圍之外。

對於學會訴求，照護司副司長陳青梅回應，自2024年3月的三班護病比標準上路迄今，2年前因護理界與精神醫界無法取得共識，因此三班護病比獎勵措施採脫鉤處理，目前照護司、心理健康司持續協助護理界與精神醫界溝通，但護理界與精神醫界仍難取得具體共識。

陳青梅說，護理界與精神醫界尤其對於夜班、大夜班護病比有較大分歧，今年年初再度協助兩方討論後，希望兩方參考健保相關護病比申報資料後再行討論，而待達成共識後，也會採取獎勵先行，再討論入法的方式處理，否則精神科急性病房將維持現行全日護病比做法。

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