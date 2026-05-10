北市婦幼專責醫院將於6月揭牌！ 女醫團隊開「好醫門診」

今（10）日是母親節，台北市長蔣萬安也發文宣布，台北市婦幼專責醫院即將在6月正式揭牌。（翻攝自台北市長蔣萬安臉書）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕今（10）日是母親節，台北市長蔣萬安也發文宣布，台北市婦幼專責醫院即將在6月正式揭牌。他指出，這不只是一間醫院，而是真正從媽媽、女性與孩子的需求出發。除設有全國第一座冷鏈配送母乳庫、溫馨的家庭化分娩室，以及台灣第一家全對象兒童長照機構；未來也將有全女醫團隊、專屬女性的「好醫門診」。北市聯醫進一步解釋，「好醫門診」，包含婦產科、泌尿科、精神科、皮膚科、乳房外科與家醫科的女醫師，針對青少年女生、婦女、高齡婦女等族群，提供檢查、諮詢等門診服務。

北市聯醫說明，母乳庫自2004年起，捐乳人數累積約5700人次，累積7800多人次，捐乳量累積8200多萬毫升，目前每週可處理產出11萬毫升合格安全的母乳。現在北市醫院發送點為台大兒童醫院與新光醫院；外縣市發送站包含台北慈濟、林口長庚、台中榮總、中國醫大附醫、中山醫大附醫及童綜合醫院。目前冷鏈運送為北北基桃範圍內的發送站（台大、新光、北慈、林長），每個月15～20箱（一箱24瓶，一瓶120毫升），視發送站需求調整。

請繼續往下閱讀...

北市聯醫提到，家庭化分娩室是從待產、生產、產後觀察都在同一個房間當中，生產時多功能分娩床可即刻從病床變成產台，產婦不需移位，同時家人也可以全程陪在旁邊，全程參與生產的過程。另外，也設置水中分娩室，待產與生產都在同一空間，產婦可直接從待產床移動到水池中分娩。產婦可依自身需求，選擇傳統生產、水中生產、陪產方式及照護模式，並由助產師陪伴低風險自然生產。

北市聯醫指出，全對象兒童長照機構部分，對照目前高雄市飛象家園只收社會局收容的有身心障礙小朋友，台北市婦幼專責醫院的全對象兒童長照，除了受理社會局收容的兒童，更以復能兒童、賦能家庭為核心，提供一般失能重症兒家庭的照護服務以及重症發病後的急性後期照護。

北市聯醫補充，婦幼專責醫院是一家「社區型的婦幼醫院」。相較於台大兒醫、新加坡KKH等國內外醫學中心專注於尖端醫療與精密次專科，婦幼院區把心力投注在醫療與健康促進工作。如強化孕前健檢照護、幼兒啼哭期與家庭支持到校園主動篩檢等；同時補足後段缺口，設立大台北第一間兒童住宿型長照機構「童羽之家」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法