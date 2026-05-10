健康網》體重上升別只怪代謝慢 醫警告脂肪肝恐和心臟病一起來

生產過後、停經或更年期後出現體重上升、腰圍變粗的情形，台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵指出，要注意脂肪肝的危害；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕不少女性在生產過後、停經或更年期後出現體重上升、腰圍變粗的情形，常被視為「年紀到了、代謝變慢」，但脂肪肝風險更可能提高2倍。台灣肥胖醫學會秘書長、台中市立老人復健綜合醫院高齡整合醫療中心主任高湘涵指出，脂肪肝不只是肝臟的問題，而是全身代謝已經失衡的結果。

研究顯示，女性停經後罹患心血管疾病的風險增加1.18倍，脂肪肝風險更提高2倍。這些變化往往沒有明顯症狀，卻可能在不知不覺中，為未來的心臟病、中風埋下風險。高湘涵說，女性在停經或更年期後，因雌激素下降，身體對心血管與肌肉的保護力減弱，加上基礎代謝率降低，更容易出現內臟脂肪堆積與胰島素阻抗，使脂肪肝、三高與心血管疾病往往同時出現、互為因果。

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根據統計，台灣成人脂肪肝盛行率已達3成，幾乎每3人就有1人受影響；研究也顯示，脂肪肝患者罹患心血管疾病的風險比一般人高出近3成。若進一步惡化為代謝性脂肪肝炎，多數患者的死因其實不是肝病，而是心血管疾病。

重點不是只在意體重機上的數據，高湘涵表示，而在於是否真正減去內臟脂肪，同時保留肌肉、保護重要器官。研究顯示，體重下降5%就有助改善血壓與血糖；超過10%可降低心血管事件風險；若能達到15%以上，甚至有機會改善糖尿病或代謝性脂肪肝炎。她也提醒，停經後女性若追求快速瘦身，反而可能因肌肉大量流失，導致基礎代謝率下降、增加復胖與健康風險。

目前台灣核准使用的「瘦瘦針」有2種，依藥品仿單規定，用於體重控制，成人BMI≥30，或 BMI27-30且有體重相關共病；12歲以上青少年亦部分適用。高湘涵表示，目前臨床治療選項中，已有藥物不僅著眼於體重下降，更能兼顧多重器官保護，藥品中與人體天然GLP1結構相似度達94%的藥物，除能協助減重外，亦同時具備心血管疾病與代謝性脂肪肝炎適應症的選項。

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