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健康網》腎受損不能再亂吃 美千萬網醫：不是愈清淡愈好

2026/05/10 19:13

健康網》腎受損不能再亂吃 美千萬網醫：不是愈清淡愈好

腎友要少攝取鮭魚，因其含有硒且磷含量都比較高。美國網紅醫師柏格指出，鉀過高可能影響心律，磷過高則與骨骼、血管鈣化風險有關；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕腎臟一旦損傷，可能難以完全修復，飲食習慣一定要改變。美國健康專家柏格醫師（Dr. Eric Berg, D.C.）指出，對慢性腎臟病患者來說，真正重要的不是單一食材，而是依腎功能分期、抽血數值與是否洗腎，調整蛋白質、鈉、鉀、磷與水分攝取。

擁有千萬粉絲的柏格在YouTube頻道分享，腎臟壞掉了，體內可能累積磷、鉀、鈉且出現失衡，並出現其他營養素缺乏的情況。所以，不能再像以前一樣飲食，首要的改變就是改掉外食習慣。

他解釋，腎臟不是單純的「排水器官」。它由數以百萬計的腎單位組成，像精密濾網一樣過濾血液，同時調節體內水分、鈉、鉀、磷、酸鹼平衡，也參與荷爾蒙與維生素D活化。一旦腎功能受損，原本能排出的廢物與礦物質可能開始累積。

腎友第一件事，就是要自己製作餐點，並且盡量使用天然食材，戒掉精緻食品外，若還有其他共病，要雙管齊下從飲食注意，戒糖外還要注意比糖危害更大、作用類似糖的物質，例如澱粉、麥芽糊精、改質食品澱粉和改質玉米澱粉，這些都是高度精緻的物質。所以，應避免外食、盒裝食品、罐頭食品或任何速食垃圾食物。腎友從飲食上改變，讓自己活得更健康，以下是柏格給予的飲食建議：

●蛋白質：
腎功能下降後，過量蛋白質會增加含氮廢物負擔，但蛋白質吃太少又可能造成肌肉流失、營養不良。未洗腎患者通常需依醫囑限制蛋白質，並優先選擇優質蛋白，如魚、蛋白、瘦肉或黃豆製品；洗腎患者因透析會流失胺基酸，蛋白質需求反而可能提高。因此，不能自行極端低蛋白，應由腎臟科醫師與營養師依檢驗值調整。

柏格建議，少攝取沙丁魚和鮭魚，因其含有硒且磷含量都比較高。磷含量較低的是鱈魚和鱸魚，再者他建議，避免食用火雞、肝臟，例如牛肝或任何類型的肝臟，因為這些食物磷含量很高，還有蛋黃及堅果。因為堅果含有大量的磷酸鹽，這種物質也會刺激腎臟，並阻礙腎臟所需的某些營養物質，如鋅和其他礦物質。

●鈉：
高鈉飲食會讓血壓更難控制，也可能加重水腫與心血管負擔。慢性腎臟病患者應少吃加工肉品、泡麵、罐頭、醬菜、重鹹湯品與外食醬料。即使是海鹽、岩鹽，本質仍以氯化鈉為主，不能因標榜「天然」就放心多用。若想增加風味，可用蔥、薑、蒜、檸檬、白醋、香草取代大量鹽與醬油。

●鉀與磷：
鉀過高可能影響心律，磷過高則與骨骼、血管鈣化風險有關。柏格指出，不過，是否需要嚴格限鉀、限磷，必須看抽血結果。常見高鉀食物包括香蕉、奇異果、酪梨、番茄、馬鈴薯、深綠色蔬菜等；高磷食物包括堅果、內臟、加工食品、可樂、部分乳製品與含磷添加物的食品。美國腎臟基金會則提醒，腎病患者鉀值可能過高也可能過低，飲食調整應配合血液檢查，而不是盲目避開所有蔬果。

至於護腎食品，柏格表示，原則是選擇新鮮、少加工、低鹽的天然食物。蔬菜可依血鉀狀況選擇較合適種類，例如高麗菜、花椰菜、萵苣、小黃瓜、洋蔥、青椒等，並可透過切小塊、汆燙、倒掉菜湯等方式降低鉀含量。若血鉀正常，不必過度恐懼蔬菜，因蔬菜也提供膳食纖維與抗氧化植化素，有助整體代謝健康。

柏格表示，別攝取單寧酸，像是紅茶，若一定要喝茶則可以考慮綠茶。還有一種凝集素（lectin），是一種存在於豆類、穀物等食物中的植物性蛋白質。若是腎友同時肝、腸都不佳的情況下，要攝取凝集素較低的食物，避免食用茄子、馬鈴薯、豆類、穀物等。

像是蘆筍、芹菜、大蒜、橄欖油、發酵食物等「護腎食材」，可視為健康飲食的一部分，但不能取代治療。橄欖油屬較佳油脂來源，可取代部分飽和脂肪；大蒜、辛香料有助減鹽；發酵食物如泡菜、酸菜雖含益生菌，但鈉含量往往偏高，腎友若要吃，份量需小，且應選低鹽產品。

雖然柏格崇尚腎友從食物中獲取營養，而不是透過補充劑，但維生素D除外。維生素 D對腎臟非常重要，因為腎臟有助於將非活性維生素D轉化為活性維生素D，肝臟也參與其中，此營養素對腎臟非常非常重要。

柏格提醒，腎臟病飲食不是「愈清淡愈好、愈少吃愈好」，而是要吃對比例。病人應定期追蹤腎絲球過濾率、尿蛋白、血鉀、血磷、血鈣、白蛋白與血紅素，再依數值調整菜單。真正對腎臟最有益的飲食，不是神奇超級食物，而是少加工、低鈉、適量蛋白，並且符合個人檢驗數據的長期飲食策略。

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