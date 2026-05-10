健康網》賴清德民間好友「川叔」驟逝 醫示警：浴室是長者跌倒高風險場域

總統府國策顧問、嘉義城隍廟榮譽董事長賴永川（右）是總統賴清德民間好友，不幸於9日在浴室跌倒，與世長辭。（資料照，記者林宜樟攝）

〔健康頻道／綜合報導〕總統府國策顧問、嘉義城隍廟榮譽董事長「川叔」、90歲賴永川昨（9）日進入浴室後，一直沒有出來，不幸昏倒在地，送醫後仍不治。

彰化縣衛生局衛教資料指出，跌倒是65歲以上長者意外死亡的主要原因，在台灣則為第2大死因。依據國內外研究，每年長者跌倒的發生率約為15-40%，長者跌倒每10次即有一次會造成嚴重傷害，包括髖關節骨折、其他部位骨折、硬腦膜下出血、軟組織傷害或頭部外傷。

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「川叔」是總統賴清德的民間好友與長輩，據了解，總統到嘉義城隍廟常一起與川叔扶神轎與發放福袋，成為鄉里一段佳話。

比較令人擔心的是，許多長者因害怕再次跌倒而限制自身活動，進而失去獨立行動能力，導致身體功能衰退並增加家人照護負擔。彰縣衛生局指出，浴室是長者最常發生跌倒意外的場所，因此建議採取以下預防措施：

●選擇適當的止滑地墊：

浴室內常見的拼裝塑膠墊應鋪滿整個空間，避免墊子散落導致滑倒。建議使用具備止滑功能的地墊，並確保地面防滑，同時加裝必要的扶手。

●避免使用浴缸或加強安全設施：

浴缸高度約45公分，長者進入時需單腳抬高，易造成跌倒風險。若無法拆除浴缸，建議在旁加裝穩固的扶手，並於浴缸內外設置止滑裝置。

●配置安全座椅：

在淋浴間及洗手台附近擺放防滑且不積水的椅子，方便長者在站立疲勞時能夠坐下休息，降低跌倒風險。

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