健康網》吳怡霈舞台重摔「像被卡車輾過」 醫示警48小時別揉傷處

藝人吳怡霈自曝在演出舞台劇時因「圍牆」道具塌了，使她頭部著地摔下來，幸無大礙。烏日林新醫院表示，跌倒後出現全身痠痛通常是肌肉或軟組織受衝擊後的發炎反應，通常在48至72小時內最為明顯。（取自吳怡霈臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕藝人吳怡霈自曝在演出龍岡米干節的歌舞劇中「跳樓戲」，因舞台搭景的「圍牆塌了」，使整個人跟著圍牆往後，頭部著地，痛得從地上爬到側台，下戲後就醫無礙，但隔天起床，全身像被卡車輾過，屁股非常痛。

根據烏日林新醫院衛教資料指出，挫傷與扭傷是日常生活中常見的外傷，可能發生在跌倒、運動、碰撞或姿勢不當之後。受傷當下不一定能立即判斷嚴重程度，有時疼痛與腫脹會在數小時後逐漸明顯，甚至在創傷後24至48小時內變得更腫、更痛。因此，受傷後的前兩天是照護重點期，正確處理能減輕不適，也能避免傷勢惡化或造成二度傷害。

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吳怡霈回憶那場戲，在重摔後爬回後台，心有餘悸，是靠著意志力加腎上腺素，撐著演完整齣戲。結果別人去慶功宴，她則趕忙去急診室做檢查，今（10）日起床後，屁股很痛，脖子連接肩膀劇痛。她打趣地說：「下回再登場，不僅要戴上護膝，還要戴上安全帽」。

烏日林新醫院指出，受傷後應盡量讓患處休息，避免繼續使用受傷部位。若是腳踝、膝蓋等下肢受傷，應減少走動與負重；若是手腕、手肘或肩膀受傷，也應避免提重物或反覆活動。必要時，可依照醫師指示給予適當固定，例如使用繃帶、三角巾、夾板或石膏，以保護患部、減少拉扯，並提供支撐。

在照護過程中，抬高患肢也很重要。建議將受傷的手或腳抬高至高於心臟的位置，有助於減輕腫脹與疼痛。例如腳部受傷時，可平躺後在小腿下方墊枕頭；手部受傷時，可利用枕頭或吊帶支撐，使患肢維持較高位置。

創傷後48小時內，患部應以間歇性冰敷為主，避免熱敷。冰敷每次約15至20分鐘，兩次之間至少間隔30分鐘。冰敷時可將冰袋包在毛巾中，避免冰塊直接接觸皮膚，以免凍傷。適當冰敷具有消炎、消腫及止痛效果。相反地，受傷初期若熱敷，可能使血液循環增加，導致腫脹更明顯，因此不建議在48小時內使用熱敷。

藝人吳怡霈打趣地說：「下回再登場，不僅要戴上護膝，還要戴上安全帽」。 （取自吳怡霈臉書）

此外，烏日林新醫院指出，創傷後48小時內，請勿對受傷部位施以強力搓揉或按摩。許多人以為用力推揉可以讓瘀血散開，但在急性期這樣做反而可能使組織受損加劇，造成腫痛更嚴重。若患處有傷口，擦藥後應保持乾燥，避免碰水或弄髒，以降低感染風險。

若受傷後疼痛持續加劇、腫脹明顯、無法活動或負重，或對照護方式有任何疑問，請隨時返回急診，或至骨科、復健科門診追蹤。透過正確休息、固定、抬高、冰敷與觀察，大多數挫傷及扭傷都能獲得較好的恢復。

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