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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

母親節送健康 國軍台中總醫院免費假日癌篩

2026/05/10 14:09

國軍台中總醫院舉辦母親節篩檢活動，民眾踴躍參加。（國軍台中總醫院提供）

國軍台中總醫院舉辦母親節篩檢活動，民眾踴躍參加。（國軍台中總醫院提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中衛生局結合國軍台中總醫院進行母親節癌症篩檢活動，透過假日舉辦大型整合性篩檢，民眾無須請假能就近接受多項免費健康檢查服務，國軍台中總醫院也公佈1至4月期間共舉行52場社區癌症篩檢，乳房攝影檢查占比40%最高，子宮頸抹片檢查占31%，顯示婦女對提高健康管理及癌症預防的意識提升。

國軍台中總醫院婦產科主任傅紹齊表示，國人每年有超過2萬人死於乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌及肺癌，預防勝於治療，透過定期篩檢，可及早發現癌症或癌前病變，提升治療成效並守護自身健康。

傅紹齊醫師與放射師送康乃馨給來檢查的婦女。（國軍台中總醫院提供）

傅紹齊醫師與放射師送康乃馨給來檢查的婦女。（國軍台中總醫院提供）

母親節期間，國軍台中總醫院與中市太平區衛生所、豐年里、中山里及東和里辦理整合性篩檢活動，現場提供成人健康檢查、中市樂齡長青健檢、五癌篩檢、慢性疾病檢測及健康諮詢服務，鼓勵民眾重視自身健康，養成定期篩檢習慣。

活動也安排衛教宣導與健康資訊分享，提醒婦女朋友在照顧家庭之餘，也別忘了關心自身健康，透過早期發現、早期治療，降低疾病威脅，守護家庭幸福。

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