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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

茶和咖啡對骨頭影響不同 研究發現年長女性骨密度差異

2026/05/10 14:10

研究指出，日常飲茶習慣可能與骨骼健康存在關聯；相較之下，大量攝取咖啡因則可能與骨密度下降有關。情境照。（圖取自freepik）

研究指出，日常飲茶習慣可能與骨骼健康存在關聯；相較之下，大量攝取咖啡因則可能與骨密度下降有關。情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕每天喝的茶或咖啡，可能不只影響清醒程度。科學網站《Science Alert》報導，澳洲最新研究指出，年長女性若有固定喝茶習慣，骨密度通常較高；相較之下，每天大量飲用咖啡，則可能與骨密度下降存在關聯。

根據研究，澳洲弗林德斯大學（Flinders University）公共衛生團隊分析近9700名65歲以上美國女性、長達約10年的飲食與健康資料，追蹤她們的茶與咖啡飲用習慣，同時測量髖部與大腿骨上端的骨密度變化。相關成果已發表於《營養素》（Nutrients）期刊。

研究指出，固定喝茶的女性，髖部骨密度平均略高於不喝茶者。研究人員認為，茶中的兒茶素（catechins）可能與骨骼生成機制有關。研究作者之一劉恩武（Enwu Liu，音譯）表示，即使只是小幅提升骨密度，若放大到整體人口，仍可能有助降低骨折風險。

報導提到，相關效果在肥胖女性身上尤其明顯。研究團隊認為，日常飲茶習慣可能與骨骼代謝存在一定關聯，但相關作用機制仍待進一步釐清。

每天超過5杯咖啡　與骨密度下降有關

相較之下，研究發現，每天飲用超過5杯咖啡的女性，較容易出現骨密度偏低情況。研究指出，咖啡因可能影響人體吸收鈣質。此外，若女性長期飲酒，同時有喝咖啡習慣，其大腿骨連接髖部位置的骨密度也較低。

研究團隊認為，酒精與咖啡因可能產生疊加影響。不過研究人員也強調，相關結果並不代表必須停止喝咖啡，而是顯示大量攝取咖啡因可能與骨骼健康存在關聯。

報導指出，本次研究對象大多為白人女性，因此相關結果是否適用於其他族群，仍待後續研究確認。研究團隊表示，目前觀察到的是日常飲食習慣與骨密度之間的統計關聯，尚無法直接證明因果關係。

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