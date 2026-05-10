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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》25歲護理師罹乳癌怕不能生 醫揭「治療前1步」保住當媽希望

2026/05/10 20:17

年輕乳癌患者可以提出「生育保存」需求，基隆長庚醫院乳房醫學中心主任李春輝表示，即啟動腫瘤與生殖醫學的跨界合作，癌友依然能夠圓生育夢；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

年輕乳癌患者可以提出「生育保存」需求，基隆長庚醫院乳房醫學中心主任李春輝表示，即啟動腫瘤與生殖醫學的跨界合作，癌友依然能夠圓生育夢；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕年輕癌友最擔憂的是化療後的生育問題。基隆長庚醫院乳房醫學中心主任李春輝表示，隨著腫瘤與生殖醫學的跨界合作，癌友依然能夠圓生育夢。

李春輝指出，一名年僅25歲護理師摸到右乳硬塊，持續2個月都未消退，在超音波檢查下發現3公分腫瘤，再經粗針穿刺檢查證實為「管腔型（荷爾蒙受體陽性）乳癌」。

顧及她的年齡及未來生育的考量，醫療團隊安排先期化學治療縮小腫瘤，再進行乳房保留手術。她接受的化療具高度性腺毒性，團隊在確診初期即將護理師轉介至生殖醫學科。化療施打前，她順利完成卵子冷凍保存。目前她接受術後抗荷爾蒙治療4年多，病情穩定，正與醫師評估階段性停藥，規劃生育計畫。

李春輝表示，針對年輕癌友的生育權益，台灣生殖醫學會（TSRM）、台灣生育力保存學會與各大腫瘤醫學會，已於2025年底共同發布「癌症病患生育力保護共識聲明」，2026年初更針對乳癌提出排卵誘導及相關指引共識：

●標準選項「冷凍卵子或胚胎」：
採隨機開始濾泡刺激療程，約2週可取卵。依2026年共識，針對管腔型患者，促排卵療程會搭配芳香環酶抑制劑（如 Letrozole）壓制雌激素，確保腫瘤安全性。

●急迫選項「卵巢組織冷凍」：
若病情危急無法等待2週，可冷凍卵巢組織，待治癒後原位移植，有機會恢復生育與內分泌功能。

●化療期間「輔助保護」：
施打化療時同步打「停經針（GnRH Agonist）」讓卵巢休眠以減輕毒性，但此為輔助，不可取代實體凍卵。

李春輝解釋，管腔型乳癌患者長達5到10年的抗荷爾蒙治療，是另一道生育難關。在2023年發表於權威期刊《新英格蘭醫學》期刊的國際指標性研究（POSITIVE 臨床試驗）證實，在完成18至30個月治療後，短暫停藥（至多2年）備孕與哺乳，並不會顯著增加復發風險。

李春輝提醒，年輕女性平時應多留意乳房健康，摸到異常硬塊盡速就醫。若不幸確診，務必在治療前主動提出「生育保存」需求。透過完善醫療指引與跨專科合作，年輕病友絕對有機會戰勝病魔，保留下一個完整家庭的希望。

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