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慈濟60年慶 台中慈濟醫院醫病齊浴佛
〔記者歐素美／台中報導〕今天是佛誕日，也是母親節，也是全球慈濟日，今年恰逢慈濟創立60年，台中慈濟醫院今天舉辦盛大浴佛典禮，現場匯聚逾1500人，透過「禮佛足、接花香」等儀式，祈願社會祥和、天下無災； 台中慈濟醫院醫護人員並推著「行動浴佛車」穿梭護理之家與心蓮病房，讓無法下床的重症病人與長輩也能一同祈福。
台中慈濟醫院副院長邱國樑表示，適逢慈濟基金會創立60年，台中慈濟醫院也即將邁入第20年，醫療志業始終秉持證嚴上人60年前翻轉「因病而貧」惡性循環的初心，致力於為病人「拔苦予樂」，除專業治療外，醫院更希望透過浴佛儀式賦予病人深層的心靈力量，心理安定感能加速病人康復。
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因病氣切的朱小姐，雖然無法開口，仍透過虔誠禮佛傳遞內心安定；7旬的林姓婦人因跌倒手術住院，雖行動不便仍把握機會參與，透過浴佛祈福健康；擔任慈濟志工20年的張女士剛接受肺部手術，過去總以志工身分引導他人浴佛，今年以病人身份參與，坦言生病初期內心也會惶恐，但透過浴佛洗滌，讓她找回內心的安定。
護理之家住民同時也是資深志工的蘇足及李周照子則表示，入住慈濟護理之家，還能參加浴佛，非常開心，蘇足還現場唱起「感恩的心」表達感恩。
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