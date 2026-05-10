逾9成女性肺癌患者不吸菸 國健署籲善用公費LDCT

公費LDCT自111年7月開辦至114年底，共發現3,139名肺癌個案，其中以肺癌家族史納入篩檢對象者占64%，且以女性為主，占比達78%。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕肺癌發生率逐年上升，且長年居於國人癌症死亡原因首位，且統計發現，9成的女性肺癌個案沒有吸菸史。監察院認為，衛福部應透過各項預防措施與衛教宣導，降低女性肺癌風險。衛福部國民健康署則表示，衛福部持續精進不吸菸肺癌研究與篩檢服務，也呼籲符合公費篩檢資格的民眾，積極使用相關服務。

監察院報告顯示，肺癌新發生人數仍逐年持續增加，其中女性肺癌標準化發生率增幅明顯較男性更高，且歷年女性肺癌個案9成以上未有吸菸史，顯示多數女性罹患肺癌並非吸菸所致。

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監察委員認為，衛福部開辦公費肺癌低劑量電腦斷層（LDCT）檢查的政策立意雖佳，但完成檢查人次僅達預期數量1至3成，且為降低女性罹患肺癌風險，衛福部應釐清不同性別導致肺癌的危險因子差異，並規劃菸害防制外之有效預防措施及強化相關衛教宣導。

對於監察院相關建議，國民健康署表示，衛福部持續投入不吸菸肺癌相關研究，並透過「以低劑量電腦斷層掃描篩檢臺灣不吸菸肺癌高危險族群之研究（TALENT）」等本土研究計畫，逐步累積我國女性肺癌風險因子相關實證資料，包括肺癌家族史、煮食習慣、油煙機使用、二手菸暴露及基因多型性等。

國民健康署指出，肺癌家族史為女性肺癌的重要風險因子之一，公費LDCT自111年7月開辦至114年底，共發現3139名肺癌個案，因具有肺癌家族史納入篩檢對象者占64%，其中女性佔比達78%，顯示我國目前以家族史作為篩檢條件之一的策略，確實有助於找出較多不吸菸但具肺癌風險之女性個案，亦反映我國肺癌流行病學特性與國外以吸菸為主要風險因子的情形有所不同。

國民健康署也提到，最新癌症登記報告顯示，女性肺癌患者有54%屬於早期個案，第4期個案佔比則為36%，而公費LDCT篩檢發現之女性肺癌個案中，早期占比達89%，第四期佔比則僅4%，顯示透過篩檢有助於肺癌早期發現與及早治療，並可有效降低晚期診斷情形，是目前推動肺癌篩檢政策的重要成效之一。

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