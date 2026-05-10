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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

20％人體內藏這種細菌 研究揭可能一步步誘發大腸癌

2026/05/10 10:52

研究指出，部分人體常見腸道細菌可能透過毒素破壞大腸保護層，長期與大腸癌形成存在關聯；情境照。（圖取自freepik）

研究指出，部分人體常見腸道細菌可能透過毒素破壞大腸保護層，長期與大腸癌形成存在關聯；情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕人體腸道中的某些常見細菌，可能與大腸癌形成有關。最新研究發現，一種存在於部分人體內的腸道細菌，會先黏附大腸細胞表面，再釋放毒素破壞保護層，長期可能增加腫瘤形成風險。研究團隊也同步開發出能阻止毒素作用的「誘餌」分子。

醫學網站《MedicalXpress》報導，這項研究由美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）等多個研究團隊共同進行，成果發表於《自然》（Nature）期刊。研究聚焦於一種名為脆弱擬桿菌（Bacteroides fragilis）的腸道細菌。研究指出，約20%健康人體內都可發現這類細菌。

研究指出，科學家早在2009年就已發現，這種細菌會分泌毒素，造成腸道發炎並促進大腸腫瘤形成，但多年來始終無法確認毒素如何入侵細胞。

研究團隊此次透過基因篩選技術發現，毒素必須先黏附大腸細胞表面的特定位置，才能進一步破壞維持腸道屏障的重要蛋白質。當研究人員移除相關位置後，毒素便無法附著，細胞也不再受到破壞。

「誘餌」成功攔截毒素　降低腸道傷害

研究團隊之後進一步設計出一種「誘餌」蛋白，模擬細胞表面結構，讓毒素優先黏附在誘餌上，而非真正的大腸細胞。

動物實驗顯示，這種方式成功降低毒素造成的腸道傷害。研究人員表示，未來有機會進一步發展成預防腸道發炎與大腸癌的新方向。

研究團隊強調，目前成果主要來自細胞與動物實驗，相關機制是否完全適用於人體，仍待後續研究進一步確認。不過研究人員指出，這項發現有助進一步理解腸道菌與大腸癌之間的關聯。

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