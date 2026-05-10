健康網》第一餐決定整天食慾 醫揭早餐吃錯害整天嘴饞

初日診所新竹院長魏士航指出，凡是在一天開始時就讓蛋白質攝取達到15%或更高比例的人，全日的總熱量攝取都會顯著降低；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕早餐最難調整，卻是全天食慾的定音鼓。初日診所新竹院長魏士航指出，很多人常無奈地感嘆：「醫師，早餐真的沒有辦法好好吃」。

魏士航在臉書專頁「魏士航醫師｜航向健康減重新體質」發文分享，許多人午晚餐都能照著餐盤吃得很好，但唯獨早餐總是卡關。

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他指出，這是一個容易理解的現實困境。早餐對許多人來說，不只是填飽肚子，更是一連串難以撼動的社會枷鎖：也許是上班前只有路邊攤能選的匆忙，可能是對「早餐內容」的刻板印象，甚至是一些人開啟一天的固定儀式。那可能是我們在繁忙生活中僅存的一點安慰感。

魏士航引述，雪梨大學研究，發現當天「第一波進食」的蛋白質比例，決定了整天熱量攝取的失控程度。研究團隊將第一餐的蛋白質攝取比例分為3個區間：低於建議範圍（小於15%）、建議範圍內（15%-25%）以及高於建議範圍（大於25%）。依據數據顯示，凡是在一天開始時就讓蛋白質攝取達到15%或更高比例的人，全日的總熱量攝取都會顯著降低。

魏士航表示，第一餐攝取的蛋白質比例偏低，根據蛋白質槓桿效應，身體會在接下來的幾餐中，不自覺地試圖透過多吃食物來補足蛋白質。然而，這種事後的補償機制往往是「不完全」且「失控」的。若在尋找蛋白質的過程中，會先吃下過多的碳水化合物與脂肪，結果就是蛋白質債還沒還清，熱量卻早已超標。

值得注意與警惕的是，魏士航發現，第一餐蛋白質不足會直接惡化整天的飲食品質。研究觀察到，當第一餐（EP1）蛋白質比例偏低時，受試者在後續餐次會顯著增加對「高度加工食品」的依賴，並減少攝取天然肉類或其他健康的原形食物。

魏士航指出，與其胡亂抓早餐充飢，還不如把麵包、三明治這類的食物，換成茶葉蛋再搭配一瓶無糖濃豆漿，此時，會發現下午想找零食的衝動消失了，讓大腦真正得到了滿足，而非缺乏營養的空熱量。

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