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健康網》日本「第一先生」中風後復健受阻！ 醫親歷：身體每動一下都在尖叫

2026/05/09 19:00

日本「第一先生」山本拓日前透露，自己輕微中風，但在復健時跌倒骨折，使得復健延後、復原受阻。（取自山本拓臉書）

日本「第一先生」山本拓日前透露，自己輕微中風，但在復健時跌倒骨折，使得復健延後、復原受阻。（取自山本拓臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕日本「第一先生」山本拓輕微中風後，又在復健期中骨折，使得復健延後、復原受阻。馬偕醫師鄭筆方以過來人身分指出，中風後行動不便帶來的痛苦，從來就不單純只是「無法隨意移動」，而是一場交織了心理、社交與生理，將整個人生強制重置的巨大折磨。

50幾歲的鄭筆方過去20年是位急診醫師，他在去（2025）年8月於值班時，突然感到左肩麻木，他形容，麻木感迅速擴散至左上肢、左下肢和左臉。「幾分鐘之內，大腦像停電一樣，一區一區關掉。」

馬偕醫師鄭筆方去年出血性中風，造成偏癱。他指出，每次動一下，身體都在大聲尖叫。（鄭筆方提供）

馬偕醫師鄭筆方去年出血性中風，造成偏癱。他指出，每次動一下，身體都在大聲尖叫。（鄭筆方提供）

自己是醫師，很清楚知道自己是出血性中風，果然，右側丘腦出血，留下了左側偏癱的後遺症，左側肌肉近乎無力。於是，他也成為中風復健的一員。

他表示，用意志拖動沉重的軀殼，「站起來、走一步、再走一步」這些曾經像呼吸一樣自然的動作，現在每一次都需要調動全身的意志去硬碰硬，那是與地心引力的搏鬥，更是與大腦神經、肌肉張力的抗衡。

鄭筆方表示，中風行動不便帶來的，還有實質的肉體折磨，中樞神經性疼痛像隱形的火，無時無刻不在灼燒，左臉持續性的緊繃麻木、肩關節半脫位的發炎撕裂痛、髖關節代償的劇痛。他說：「你不動，它隱隱作痛，你動，它變本加厲，最痛苦的行動不便，不是真的動不了，而是『每動一下，身體都在大聲尖叫』」。

他形容，拖著「壞掉的身體」重返急診前線。過去的他，生活是精密排程的；現在的他，只想著：「今天腳踝能不能多抬高幾公分？手指能不能抓起細針？練習走路時雙腳能不能順利著地？」

鄭筆方說，中風後行動不便帶來的痛苦，從來就不單純只是「無法隨意移動」，而是一場交織了心理、社交與生理，將整個人生強制重置的巨大折磨。

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