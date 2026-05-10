健康網》預防孩子變胖 全家人動起來！專家提建議

營養師薛曉晶引用最新研究說明：使青少年肥胖的可能不只「吃太多」或「不動」，而是「超加工食品」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕營養師薛曉晶在臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」表示，不少家長憂心「孩子怎麼越吃越胖？是不是我沒管好他？」先別內疚，最新研究說明：使青少年肥胖的可能不只「吃太多」或「不動」，而是那些悄悄改變孩子代謝軌道的「超加工食品」！

2026年4月《PLOS ONE》研究指出，攝取越多超加工食品的青少年，過重或肥胖風險竟高出63%！這並非責怪孩子不自律，而是提醒我們：孩子每天的食物環境，正讓他們的身體更難維持穩定曲線。

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什麼是「超加工食品」？薛曉晶提醒，並非所有有包裝的都是壞蛋，判斷重點在於：這份食物是否離「原型」越來越遠？是不是常高糖、高油、高鹽，重口味到讓孩子一口接一口？

常見的包括：含糖飲料、洋芋片、餅乾、泡麵、加工肉品、甜麵包、奶茶、炸物、即食甜點等。這些食物通常易取得、味道強烈、飽足感不穩，且常取代正餐應有的蛋白質、蔬菜、全穀與水果。

《PLOS ONE》研究更警告，青少年肥胖不僅關乎體重，還可能提高未來心血管疾病、糖尿病前期、高血壓、脂肪肝與代謝症候群的風險。所以，孩子不只是「胖一點」。我們真正要守護的，是他們未來代謝的健康基礎！

聰明「替代」，勝過嚴格「禁止」！

家長們面臨的挑戰是：孩子放學很餓、補習很趕、便利商店太方便、同學都在喝手搖飲。與其禁止，不如從更實際的「替代」策略開始！ 9個實用「替代」方案：

1. 含糖飲料變身：替換成無糖茶、鮮奶或水。從每週少2杯或逐步降糖開始，讓味蕾習慣清淡。

2. 餅乾點心升級：改為「蛋白質＋纖維」組合，如茶葉蛋＋水果、無糖優格＋堅果、地瓜＋鮮奶，更有飽足感。

3. 泡麵不再單調：需吃時，加雞蛋、青菜、豆腐或雞胸肉，減少調味包，避免只有澱粉與高鈉。

4. 早餐擺脫「甜」：別只靠甜麵包或奶茶。試飯糰加蛋、鮪魚吐司配無糖豆漿、地瓜加鮮奶，早餐更均衡。

5. 零食聰明放：避免大量囤積高甜高鹽零食。環境調整比責罵更有效，減少孩子面對誘惑的機會。

6. 晚餐先吃飽：確保晚餐有足夠蛋白質與蔬菜（魚、蛋、豆腐、雞肉、瘦肉＋青菜），增加正餐飽足感，減少晚上找零食。

7. 喜歡的食物不完全剝奪：調整頻率而非完全禁止。手搖飲從每天變每週1-2次，炸物變固定日，引導孩子學習管理。

8. 補習日點心：準備香蕉、無糖豆漿、飯糰、起司、堅果小包等，減少孩子因餓而買高糖飲或餅乾。

9. 全家總動員：飲食習慣是全家人的事。一起調整，孩子會覺得是「參與」而非「被針對」，更容易堅持。

薛曉晶表示，青少年體重管理，不是只叫孩子「少吃多動」。更關鍵的是：每天的超加工食品，正悄悄影響孩子代謝軌道。《PLOS ONE》（2026）研究指出「高超加工食品攝取與青少年過重／肥胖風險增加有關」，這類研究主要呈現關聯性，並非單一食物造成。建議將孩子飲食拉回原型食物為主：足夠蛋白質、蔬菜、全穀澱粉、水果，及穩定用餐節奏。

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