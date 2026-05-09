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健康 > 名人健康事

健康網》日本「第一先生」輕微中風復健路遇骨折 醫曝警訊

2026/05/09 18:28

日本「第一先生」山本拓接受日媒採訪，透露自己輕微中風已漸入佳境。安南醫院提醒，只要把握住黃金治療3小時，可大大提升日後復健成果。（路透，資料照）

日本「第一先生」山本拓接受日媒採訪，透露自己輕微中風已漸入佳境。安南醫院提醒，只要把握住黃金治療3小時，可大大提升日後復健成果。（路透，資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕日本「第一先生」山本拓日前透露，自己輕微中風，在住院1個個月及復健中心1個月後，目前生活可以自理，不再需要首相高市早苗「在職照護」。

根據衛福部台南醫院衛教資料指出，一般的缺血性腦中風是因為大腦局部的血流障礙，導致急性局部功能喪失。根據大腦不同位置受傷，會有不一樣症狀。而對一般的缺血性中風而言最關鍵治療就是施打血栓溶解劑，如果可以在中風發生的三小時內，及時將病人送到醫院，經醫師評估後，針對適合的病人使用血栓溶解劑，可以增加33%復原的機會。

73歲的山本拓去年2月中風後便處於休養狀態。根據日本媒體報導，首相在公務之餘，會回到公邸，協助照顧丈夫，並幫他洗澡。山本曾表示，自己的中風是輕微的，住院1個月後，雖然腳踝還有點麻麻的，但他已經很開心，比預期恢復得快，同時，他也在復健中心待了1個月，狀況愈來愈好。

台南醫院指出，短暫性腦缺血發作就是突發性腦部局部缺血，會有類似中風的症狀但於24小時之內即恢復正常，影像檢查沒有一般缺血型腦中風的證據。短暫性腦缺血發作可以視為中風的前兆，而發生中風的危險性可經由下列評分的方式去做評估，包含年紀是否大於60歲、血壓是否大於140/90mmHg、是否患有糖尿病、是否有單側肢體無力或口齒不清、發作時間是否大於60分鐘，分數越高，發生中風的風險越高，建議盡快到醫院治療。

寂靜型中風就是影像檢查確定有腦中風，卻沒有典型中風症狀或症狀不明顯。雖然沒有症狀，但還是會造成許多不良的影響，隨著年紀越大或伴隨其他疾病如失智症、慢性腎衰竭等，得到寂靜型中風的比例會更高。大於60歲的人每年發生的機率約為3%，隨著年紀越大或伴隨其他疾病，發生的機率也會上升，一般來說是一般中風發生率的5倍。

安南醫院提醒，若發現有疑似中風的症狀，於黃金3小時內盡快就醫，可以增加使用血栓溶解劑治療的機會，按時服藥並定期抽血檢查，保持良好的飲食和運動習慣才可以降低中風再發生的機會。

不過，山本拓也透露，輕微中風至今復原狀況都還算不錯，反而是他在去（2025）年夏天從復健中心返回官邸時，因使用助行器練習走路，不慎跌倒，導致「尾椎骨折」反而讓他復健雪上加霜，如今，生活都逐步回歸正軌，自己可以獨立起居生活了。

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