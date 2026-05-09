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健康網》膝蓋「啪一聲」 日AV女優辻井穗乃果恐取消來台 醫：一扭傷竟4處重創
〔健康頻道／綜合報導〕日本AV女優辻井穗乃果因日前打籃球發生意外，原本以為扭傷，經醫師診斷發現，內側副韌帶完全斷裂、前十字韌帶完全斷裂、骨折，甚至還有半月板損傷，為了要術後休養，已確定7月取消來台攝影會。
根據台南安南醫院衛教資料指出，膝蓋扭傷會造成慢性疼痛，很多人都認為，「停機」一下就會好，哪裡知道1、2週過去，疼痛依舊在，經進一步超音波檢查，才發現膝內側副韌帶斷裂了。
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但辻井穗乃果還不只有內側副韌帶完全斷裂，還有前十字韌帶完全斷裂及半月板損傷，確實傷勢十分嚴重。
若單是內側副韌帶斷裂，安南醫院復健科主任醫師葉典松指出，穿上樞紐式膝關節護具，同時開始做復健運動，可望慢慢好起來，而這處的受傷，通常是外側膝蓋遭受撞擊導致膝蓋外翻而造成的，膝蓋外轉扭傷也可能造成，病人可能會聽到「啪」的一聲或膝蓋內側有撕裂的感覺。
再者，膝內側副韌帶屬於軟組織，Ｘ光照不出來，因此無法用Ｘ光診斷，葉典松指出，必須用超音波或核磁共振才看得出來。如果沒有好好治療，就有可能會導致病人慢性疼痛或是膝蓋有不穩定的感覺。膝內側副韌帶損傷可以分為3個等級：
●第1級：有受傷但韌帶沒有斷裂。
●第2級：韌帶有部分斷裂。
●第3級：韌帶完全斷裂。
葉典松指出，所有等級的單純內側韌帶斷裂都以早期復健治療為優先。早期復健能加快復原速度，減少再受傷的機會，與開刀的效果相同甚至更好。
不過，像辻井穗乃果大面積受傷、撕裂性骨折，前十字韌帶完全斷裂及半月板損傷，可能需要接受手術治療。葉典松也強調，受傷前48小時應冰敷，腳應抬高，減少腫脹。
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