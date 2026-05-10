健康網》肥胖小心 醫：癌症恐正在等待

減重醫師蔡明劼提醒，BMI 大於 25 且合併至少一項代謝症候群特徵，罹患癌症的風險最高。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人覺得「胖一點沒關係，只要健檢數據正常就好」。減重醫師蔡明劼在臉書粉專「蔡明劼醫師 健康。瘦身」表示，但2026 年《美國醫學會雜誌》（JAMA） 的醫學文獻回顧說明，肥胖其實是體內一個巨大的隱形致癌工廠。

​​蔡明劼表示，研究指出，體重過重（BMI 25-29.9）與肥胖（BMI ≥ 30）在美國每年約佔新增癌症診斷的 10%，而在子宮內膜癌及肝膽癌等特定癌症中，此比例最高可達 50%。 國際癌症研究機構（IARC）目前將 12 種癌症歸類為與肥胖相關，包含大腸直腸癌、子宮內膜癌、停經後乳癌、膽囊癌、腎臟癌、肝癌、食道癌、卵巢癌、胰臟癌、胃癌、多發性骨髓瘤及甲狀腺癌。

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​具備「代謝不健康之過重或肥胖表型」（即 BMI 大於 25 且合併至少一項代謝症候群特徵，如高血壓、血脂異常或胰島素阻抗）的個體，罹患癌症的風險最高。

​為什麼肥胖會促進腫瘤生長？​​蔡明劼表示，原因有：​

• 脂肪組織失能與發炎：肥胖會導致脂肪細胞肥大與增生，引發脂肪細胞死亡。這會招募巨噬細胞成「皇冠樣結構」（crown-like structures），產生發炎微環境。異常的脂肪組織會增加瘦素（leptin）及促發炎細胞因子（如 IL-1β、IL-6、TNF-α）的分泌，並減少具有抗發炎作用的脂聯素（adiponectin）。此外，芳香化酶（aromatase）表現增加會促進雌激素合成，進而刺激賀爾蒙敏感型癌症如乳癌與子宮內膜癌生長。

​• 免疫系統功能受損：肥胖會干擾免疫系統偵測與清除異常細胞的能力。它會促使巨噬細胞轉向免疫抑制狀態，增加骨髓源性抑制細胞（MDSCs）的聚集，並減少 CD3+、CD4+、CD8+ T 細胞與自然殺手細胞（NK cells）的數量與毒殺功能。

• 能量代謝改變：肥胖者體內大量且擴張的脂肪細胞可直接為癌細胞提供能量。脂肪細胞能透過胞外囊泡（extracellular vesicles）將游離脂肪酸轉移給癌細胞，增加癌細胞的粒線體密度與呼吸作用。此外，肥胖者的脂肪組織中，負責調節能量的AMPK活性降低，使得可用於促進腫瘤發展的能量增加。

​• DNA 損傷與修復異常：肥胖引發的氧化壓力（活性氧物質）會直接造成 DNA 損傷，如雙股斷裂。同時，肥胖也與 DNA 修復效率低下有關，導致基因組不穩定及突變累積。

​• 腸道菌叢改變：肥胖會改變結腸微生物群的組成，減少具有腫瘤抑制作用的共生菌（如 Akkermansia muciniphila），並增加促發炎的伺機性菌群（如 Bilophila）。這些改變會破壞腸道黏膜屏障，加劇全身性發炎反應與氧化壓力。

​減重介入對癌症風險的影響有：

​• 減輕體重有助於降低癌症風險，但文獻指出通常需要減去超過 10% 的體重，才具備降低癌症風險的顯著效益。

​• 減重手術（Bariatric Surgery）：觀察性研究顯示，接受減重手術的患者在減去大量體重（平均減少約 19.2%）後，其肥胖相關癌症的總體發生率顯著降低了 32%，其中以子宮內膜癌發生率的下降幅度最為顯著。

​• GLP-1 受體促效劑（如 semaglutide、tirzepatide）：所謂的「瘦瘦針」可減輕 10% 至 15% 的體重。回顧性群體研究指出，使用瘦瘦針與胰臟癌、肝癌、大腸直腸癌等 10 種肥胖相關癌症的風險降低有關。

​• Metformin（二甲雙胍）：這種老藥可活化 AMPK、減少胰島素阻抗及降低脂肪組織中的芳香化酶表現。多項觀察性研究統合分析顯示，其使用與整體癌症發生率的降低具有相關性。

​• 抗氧化劑與益生菌：雖然理論上維生素 E 等抗氧化劑或益生菌可中和氧化壓力與改善腸道菌叢，但在目前臨床試驗中，對於降低癌症風險的效果依然存在爭議或缺乏明確證據。

​蔡明劼總結，肥胖並非只是單純的體重超標，它是一種會持續影響全身細胞的慢性病，而且已經被證實與癌症息息相關。與其擔心害怕癌症找上門，不如現在就開始重視體重管理，才是最聰明的策略。

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