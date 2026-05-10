自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》肥胖小心 醫：癌症恐正在等待

2026/05/10 09:23

減重醫師蔡明劼提醒，BMI 大於 25 且合併至少一項代謝症候群特徵，罹患癌症的風險最高。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

減重醫師蔡明劼提醒，BMI 大於 25 且合併至少一項代謝症候群特徵，罹患癌症的風險最高。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人覺得「胖一點沒關係，只要健檢數據正常就好」。減重醫師蔡明劼在臉書粉專「蔡明劼醫師 健康。瘦身」表示，但2026 年《美國醫學會雜誌》（JAMA） 的醫學文獻回顧說明，肥胖其實是體內一個巨大的隱形致癌工廠。

​​蔡明劼表示，研究指出，體重過重（BMI 25-29.9）與肥胖（BMI ≥ 30）在美國每年約佔新增癌症診斷的 10%，而在子宮內膜癌及肝膽癌等特定癌症中，此比例最高可達 50%。 國際癌症研究機構（IARC）目前將 12 種癌症歸類為與肥胖相關，包含大腸直腸癌、子宮內膜癌、停經後乳癌、膽囊癌、腎臟癌、肝癌、食道癌、卵巢癌、胰臟癌、胃癌、多發性骨髓瘤及甲狀腺癌。

​具備「代謝不健康之過重或肥胖表型」（即 BMI 大於 25 且合併至少一項代謝症候群特徵，如高血壓、血脂異常或胰島素阻抗）的個體，罹患癌症的風險最高。

​為什麼肥胖會促進腫瘤生長？​​蔡明劼表示，原因有：​

• 脂肪組織失能與發炎：肥胖會導致脂肪細胞肥大與增生，引發脂肪細胞死亡。這會招募巨噬細胞成「皇冠樣結構」（crown-like structures），產生發炎微環境。異常的脂肪組織會增加瘦素（leptin）及促發炎細胞因子（如 IL-1β、IL-6、TNF-α）的分泌，並減少具有抗發炎作用的脂聯素（adiponectin）。此外，芳香化酶（aromatase）表現增加會促進雌激素合成，進而刺激賀爾蒙敏感型癌症如乳癌與子宮內膜癌生長。

​• 免疫系統功能受損：肥胖會干擾免疫系統偵測與清除異常細胞的能力。它會促使巨噬細胞轉向免疫抑制狀態，增加骨髓源性抑制細胞（MDSCs）的聚集，並減少 CD3+、CD4+、CD8+ T 細胞與自然殺手細胞（NK cells）的數量與毒殺功能。

• 能量代謝改變：肥胖者體內大量且擴張的脂肪細胞可直接為癌細胞提供能量。脂肪細胞能透過胞外囊泡（extracellular vesicles）將游離脂肪酸轉移給癌細胞，增加癌細胞的粒線體密度與呼吸作用。此外，肥胖者的脂肪組織中，負責調節能量的AMPK活性降低，使得可用於促進腫瘤發展的能量增加。

​• DNA 損傷與修復異常：肥胖引發的氧化壓力（活性氧物質）會直接造成 DNA 損傷，如雙股斷裂。同時，肥胖也與 DNA 修復效率低下有關，導致基因組不穩定及突變累積。

​• 腸道菌叢改變：肥胖會改變結腸微生物群的組成，減少具有腫瘤抑制作用的共生菌（如 Akkermansia muciniphila），並增加促發炎的伺機性菌群（如 Bilophila）。這些改變會破壞腸道黏膜屏障，加劇全身性發炎反應與氧化壓力。

​減重介入對癌症風險的影響有：

​• 減輕體重有助於降低癌症風險，但文獻指出通常需要減去超過 10% 的體重，才具備降低癌症風險的顯著效益。

​• 減重手術（Bariatric Surgery）：觀察性研究顯示，接受減重手術的患者在減去大量體重（平均減少約 19.2%）後，其肥胖相關癌症的總體發生率顯著降低了 32%，其中以子宮內膜癌發生率的下降幅度最為顯著。

​• GLP-1 受體促效劑（如 semaglutide、tirzepatide）：所謂的「瘦瘦針」可減輕 10% 至 15% 的體重。回顧性群體研究指出，使用瘦瘦針與胰臟癌、肝癌、大腸直腸癌等 10 種肥胖相關癌症的風險降低有關。

​• Metformin（二甲雙胍）：這種老藥可活化 AMPK、減少胰島素阻抗及降低脂肪組織中的芳香化酶表現。多項觀察性研究統合分析顯示，其使用與整體癌症發生率的降低具有相關性。

​• 抗氧化劑與益生菌：雖然理論上維生素 E 等抗氧化劑或益生菌可中和氧化壓力與改善腸道菌叢，但在目前臨床試驗中，對於降低癌症風險的效果依然存在爭議或缺乏明確證據。

​蔡明劼總結，肥胖並非只是單純的體重超標，它是一種會持續影響全身細胞的慢性病，而且已經被證實與癌症息息相關。與其擔心害怕癌症找上門，不如現在就開始重視體重管理，才是最聰明的策略。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中