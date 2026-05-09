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健康 > 杏林動態

媽媽久站久坐腿痠脹 林新醫院醒靜靜脈曲張恐致栓塞

2026/05/09 17:45

母親節前夕，不少女兒帶媽媽到烏日林新醫院檢查評估靜脈曲張病況。（烏日林新醫院提供）

母親節前夕，不少女兒帶媽媽到烏日林新醫院檢查評估靜脈曲張病況。（烏日林新醫院提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕明天10日就是年度母親節，有不少女兒帶媽媽，到烏日林新醫院參與「馨意傳愛・健康相伴」健檢活動，由整形外科主任魏經岳率醫療團隊進行靜脈曲張評估檢測，多名媽媽因做家事久站或久坐，靜脈回流不良產生腿部痠脹，魏經岳提醒，長期忽視靜脈曲張問題，產生栓塞機率是正常人5倍，提醒及早進行超音波檢查治療。

烏日林新醫院於母親節週推出健檢活動，吸引近百名社區民眾參與，不少媽媽從事服務業、教師或家務，產生靜脈回流不良、腿部痠脹及沉重感，甚至出現明顯血管浮現症狀，整形外科進行靜脈曲張評估與InBody（生物電阻抗分析，BIA）檢測。

魏經岳醫師表示，靜脈曲張高危險族群，可透過適度抬腿、避免久站久坐、穿著醫療級壓力襪，並藉由維持規律運動改善，若已出現不適症狀，需透過靜脈曲張超音波檢查確認嚴重程度，並依個人狀況選擇合適治療方式。

目前臨床靜脈曲張治療，從傳統剝離手術，走向血管內雷射治療 （EVLT）等微創治療，其中，血管內雷射及血管內射頻燒灼術 （RFA）等微創雷射為自費手術，因手術針孔小、疼痛感低、當日即可出院，為手術主流趨勢。

魏經岳醫師提醒，靜脈回流若出現反覆潰瘍，可能面臨截肢風險，產生栓塞機率是正常人5倍，需及早就醫評估，透過靜脈曲張超音波檢查確認嚴重程度，並依個人狀況選擇治療方式。

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