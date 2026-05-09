健康網》親密時「流奶」很正常 婦科醫3建議

不少女性曾經在哺乳期行房時，意外發生溢奶狀況。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕婦產科醫師呂彥鋒在臉書粉專「婦產科裡的說書人 新光醫院 呂彥鋒醫師」表示，不少媽咪在哺乳期恢復性生活後，都曾遇過讓人措手不及的「流奶」；提醒，這通常不是異常，反而是很常見的生理反應。某種程度上，也代表妳的身體功能運作得很好。

為什麼會這樣？呂彥鋒說明，當女性感受到親密、放鬆、愉悅，達到高潮時，身體會分泌大量的催產素（Oxytocin）。催產素除了和生產有關，也是啟動「泌乳反射」的重要荷爾蒙。它會讓乳腺周圍細胞收縮，進而把乳汁擠出來。所以哺乳期在親密時流奶、噴奶，其實是自然現象。

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如果想減少困擾，可以這樣做：

1.親熱前先餵奶或擠奶：先排空部分乳汁，減少乳房脹感與溢奶機率。

2.穿著哺乳內衣或有支撐性的內衣：可降低摩擦刺激。

3.使用防溢乳墊：方便吸附乳汁，也比較自在。

呂彥鋒提出一個案例：過去曾有一位產婦因滯留性胎盤接受手術，術中我們施打催產素幫助子宮收縮止血。藥物進入體內後，她胸前的手術衣很快濕了一大片。這和親熱時噴奶，其實是同一個原理。

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