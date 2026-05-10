健康網》南瓜放一下更好吃！ 營養師提醒1吃法恐讓血脂升高

栗子南瓜在市場賣相好，小巧口感佳，十分受喜愛。台北慈濟醫院營養師梁恩綺呼籲，酌量攝取就好，以免因過量的澱粉攝取而造成肥胖並引發代謝症候群等問題。（記者黃子暘攝）



〔健康頻道／綜合報導〕南瓜在室溫保存下，可長達30天以上，農糧署也建議，整顆南瓜稍微放一段時間，風味會更好。分切前可先放入電鍋，以外鍋約1/5杯水加熱3-5分鐘，使南瓜稍微軟化較好切。

台北慈濟醫院營養師梁恩綺表示，南瓜非蔬菜類，它屬於「未精製的全穀雜糧類」。此外，南瓜子含有鎂及鋅兩種營養素，有助於睡眠品質、神經穩定，對於男性的攝護腺健康有益。

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農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，台灣是寶島，一年四季都吃得到南瓜，主要的產地包含台南、嘉義、雲林、花蓮、高雄等地。若要切半吃，冷藏約5-7天，以保鮮膜包覆，或包入保鮮袋中，籽無需挖除；若是切片或切塊，可以冷凍放30天以上。

梁恩綺在台北慈濟醫院衛教資料指出，南瓜果肉建議可以與白飯或麵做替換，若過量攝取，會因為過量的澱粉攝取而造成肥胖並引發代謝症候群等問題。而屬於油脂類的南瓜子，每日攝取量建議15公克（約30-40顆）為宜，以免因攝入過多導致體重增加、血脂升高。

另外，有網傳南瓜不宜與菠菜、油菜、辣椒等一起食用，梁恩綺指出，這種迷思源於南瓜含有一種分解維生素C的酶，擔心會破壞其他食材的營養價值，她解釋，南瓜中的維生素C分解酶在加熱過程中易被破壞，因此，其實影響其他食材的營養成分及吸收是有限的。也有說法認為醋會破壞南瓜的營養價值，這也是不正確的，醋與南瓜一起食用並不會影響營養成分，民眾均可放心搭配。

目前批發市場售價，北部木瓜型阿成南瓜平均約16-22元及圓形南瓜約 14-17元；中部木瓜型平均約15-18 元；南部則木瓜型阿成南瓜平均約 13.2元、圓形南瓜約6元。

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