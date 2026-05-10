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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》不知吃進多少油 危險！專家3外食建議

2026/05/10 07:28

怕吃「油」的人，每一口都斤斤計較，卻不知道自己吃了多少油。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

怕吃「油」的人，每一口都斤斤計較，卻不知道自己吃了多少油。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕很多怕吃「油」的人，每一口都斤斤計較，卻不知道自己吃了多少油。營養師曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」表示，很多人聽到「高油飲食會影響健康」，第一反應都是：「那我以後都只能吃水煮餐了嗎？」、「可是堅果不是健康嗎？酪梨不是好油嗎？」

曾建銘說明，很多人的日常是這樣：

早餐：起司蛋餅＋奶茶（油）。

中午：炸排骨便當（油）。

晚上：滷肉飯＋貢丸湯（油）。

這是「油脂連環爆」，藏了大量油脂。曾建銘表示，很多人覺得堅果健康就狂吃、酪梨是好油就餐餐配。請記得：健康油脂的作用是「取代」壞油。如果你中午已經吃了炸雞腿便當，晚上又抓一把堅果說要補充好油，這不叫養生，這叫油上加油。

叫外食族每餐算熱量太不切實際。我們改用最簡單的「風險管理法」。大原則是：一天三餐，最多只有一餐可以「油」。

早餐吃了水煎包、蔥抓餅， 中午就不要點炸排骨或三層肉。中午吃了炸物便當，晚餐就乖乖吃燙青菜、滷豆腐、清蒸魚。晚上要吃火鍋、燒肉，白天就不要點「鐵板麵＋奶茶」這種油脂套餐。

3個外食防雷小習慣

1.看到「酥、脆、香、亮」請警戒： 越亮越酥，通常油越多。

2.醬汁另外放： 沙茶、肉燥、白醬，這些都是隱形的喝油機器。

3.回歸真食物： 多選看得出原型的食物，用 211 餐盤的比例多吃菜跟肉，把壞油的空間擠掉！

曾建銘總結，偶爾吃高油，不會馬上毀掉健康；但每天都在不知不覺中「加油」，你的脂肪肝、血脂和代謝壓力遲早會跟你收帳。吃油可以，吃好油也可以。但在現實生活裡學會取捨，才是長久之計！

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