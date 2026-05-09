健康網》楊千霈坐輪椅嚇壞粉絲 醫：前十字韌帶斷裂有3種重建方式

藝人楊千霈因前十字韌帶發炎，在演出前特別至醫院治療。根據澄清醫院運動醫學中心指出，輕度或中度的前十字韌帶斷裂，患者可以透過物理治療來恢復膝關節的功能。（取自楊千霈IG）



〔健康頻道／綜合報導〕藝人楊千霈坐著輪椅影片在社群上曝光，引來關注，她說：「因為前十字韌帶撕裂正在急性發炎，所以整個腫起來沒辦法走路」。根據澄清醫院運動醫學中心衛教資料指出，輕度或中度的前十字韌帶斷裂，患者可以透過物理治療來恢復膝關節的功能。

楊千霈指出，受傷的前一天還可以正常出門看展覽，儘管受傷腳還有些痛，但不影響作息，到了醫院接受治療後，醫師拿出針筒直接抽出膝蓋積水，她卻痛到說不出話來。

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澄清醫院運動醫學中心指出，保守治療是在十字韌帶斷裂後，馬上要先處理的，如：休息、冰敷、壓迫，主要目的是要消腫、止痛，再來才會開始復健運動、穿戴護具，來幫助膝關節恢復穩定性，增強肌肉力量，通常物理治療一般會用於輕度或中度的前十字韌帶斷裂。不過，若採取保守治療，即便膝關節恢復，約有9%到20%的人會再次出現膝關節不穩定，且易受傷。

藝人楊千霈在醫院接受醫師抽出膝蓋積水，她卻痛得哇哇叫。（取自楊千霈IG）

至於手術治療是以重建前十字韌帶，可分為自體韌帶、異體韌帶或是人工韌帶，目前主要還是會以自體韌帶重建的方式，來修復韌帶以及修補半月軟骨破裂。以下為3種重建方式：

●自體韌帶重建：

使用患者自身的韌帶組織進行重建，優點是癒合率高、無排斥反應，缺點是可能造成其他部位的損傷。

●異體韌帶重建：

使用來自他人的韌帶組織進行重建，優點是無需犧牲患者自身的組織，缺點是可能發生排斥反應、取得不易，大多用在特殊情況。

●人工韌帶重建：

使用人工韌帶進行重建，優點是取得容易、無排斥反應，缺點是費用較高、時間久了可能發生鬆脫、斷裂、發炎等問題。

澄清醫院運動醫學中心強調，十字韌帶重建手術不是剛受傷就能治療，需要等到膝關節的腫脹消失後，才能進行重建手術，約需要等到1個月後才能開刀。至於前十字韌帶微創手術後，患者在手術後約4至6週，才會恢復膝關節的功能和肌肉力量，可以進行走路，不過具體的走路時間還是會根據患者的手術情況和醫生的建議而有所不同。

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