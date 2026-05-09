健康網》孩子網路成癮 醫談3事：不是任何人的錯

近年青少年與兒童之「網路成癮」以及「手機成癮」，近年被熱烈討論。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近年青少年與兒童之「網路成癮」以及「手機成癮」，近年被熱烈討論。身心科醫師林鈺涵在臉書粉專「身心醫學 林鈺涵醫師」提出幾點，呼籲大眾用正確心態面對並接納此事。

這不是因為誰的錯

林鈺涵表示，手機遊戲、社群、短影音都是被精心設計過的。抽卡機制、無限滑動、點讚、演算法推薦，是結合科技與神經科學迫使人上癮的終極武器。連大人都很容易一滑就一小時過去了，更何況大腦前額葉還沒發育完全的孩子。

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因此當我們發現孩子有使用網路成癮的情形，雖然難免會感到難過、生氣，但一定要提醒自己。這不能簡化成孩子沒自制力、或家長管教的問題，而是這個對手真的太難纏了！

網路成癮常常只是冰山一角

林鈺涵表示，一個除了滑手機上網，別的甚麼事都不想做的孩子，大多數不會只有這一個困難。也許他有注意力不足過動症，對強烈刺激大腦多巴胺分泌的行為特別難以抗拒。也許他有憂鬱、焦慮等情緒困擾或社交困境，難以在現實生活中得到快樂，轉而投向數位的世界。

這些議題彼此交纏、互為因果。如果只是強制斷網、沒有做通盤處理，往往只是引發更嚴重的情緒爆發與關係危機，無法有效解決真正的問題。

醫療團隊的介入很重要。

針對被高科技精密計算所綁架的心智，我們必須有從心理健康角度著手的應對策略，這也是為什麼兒童青少年身心醫學在孩子的網路成癮議題扮演相當重要的角色。

這一段路走來可能需要一些時間以及很多努力，但透過心理諮商、親職諮詢、必要時的藥物治療以及醫療、家庭、學校三方的密切合作，我們可以逐步地幫助孩子回歸日常生活。

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