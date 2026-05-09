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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》醫：精子「愈新鮮愈好」新研究顛覆禁慾認知

2026/05/09 21:30

相信做過人工生殖的男性，多曾被提醒要「禁慾」一段時間。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

相信做過人工生殖的男性，多曾被提醒要「禁慾」一段時間。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕部分有做過人工生殖經驗的男性（包含精液檢驗等），多會被醫師要求「禁慾」一段時間。然婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」說明，牛津大學三月剛在 Proc. R. Soc. B 發表了一篇論文，研究團隊整合了 115 篇人類研究將近 5 萬 5 千名男性的數據，分析了 30 種動物 56 篇研究。結論是：精子放久了會壞掉。蘇怡寧直言這與過去所學不同，然他仍詳細說明。

蘇怡寧表示，WHO 從以前到現在的官方建議是這樣說的：驗精液之前禁慾兩到七天；做試管之前先忍幾天，讓精子數量衝高一點。但研究告訴我們：精子數量多不等於精子品質好。

研究發現，男性禁慾的時候，精子的活動力、存活率會下降，DNA 損傷會增加，氧化壓力會升高。蘇怡寧表示，精子這種細胞跟我們身體大部分的細胞長得不一樣。

精子細胞質非常少，所以幾乎沒有抗氧化的能力，也沒有 DNA 修復的能力，就像一台沒裝防鏽塗層的車。精子代謝活性很高但能量儲備很有限，放久了就會耗盡燃料變成沒油的跑車。

精子的 DNA 包裝方式跟一般細胞不一樣，幾乎放棄了修復能力。我們身體大部分細胞的 DNA 是纏繞在「組蛋白」上的。組蛋白除了收納還能參與 DNA 修復，但精子為了把 DNA 塞進那麼小的頭部，演化選擇用「魚精蛋白」把組蛋白替換掉。DNA 因此被壓縮得超緊密，但代價是修復能力幾乎歸零。所以精子被氧化壓力（ROS 自由基）攻擊之後，傷害是修不回來的會一路累積。儲存越久累積越多。

另外蘇怡寧指出，研究團隊看了 30 種動物，發現很多物種的雄性會自發性地把舊精子排掉。他們用了一個非常委婉的學術詞叫做「sperm dumping」。且強調，「我們推測，男性自慰可能因此演化出來，作為一種排出儲存舊精子的適應性行為。」

最後蘇怡寧提出重點：

首先，要做試管嬰兒 IVF 時，要兼顧精子數量跟品質，中等長度的禁慾可能最佳，不是越久越好。

接著做單一精子顯微注射 ICSI，只需要挑出一隻最強的精子，這時候比 WHO 建議的 2 到 7 天「更短」的禁慾期可能更好。最近也有研究發現非常短的禁慾期（例如 24 小時內）反而能改善精子品質跟 DNA 完整性。

最後，研究還發現一個有趣的性別差異：短期儲存對雄性比較好、長期儲存對雌性比較好。雄性的精子儲存器官（像附睪）擅長短期保鮮，放幾天到幾週還 OK 但放久了精子就劣化。

談到備孕，蘇怡寧表示，如果你跟另一半正在努力做人，那忍個七天不射等驗精液這件事，可能不是最好的策略。當然研究團隊也有提醒，男性研究的整體效應量顯著但偏弱，所以這些建議要謹慎應用。至少可以放下一個迷思：「精子不是越陳越香的紅酒，是越新鮮越好的生魚片。」

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