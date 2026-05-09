健康網》醫：「不婚不生」可以 嘲笑生育者不行！

婦產科醫師蘇怡寧表示，他很看不慣：不少人不僅自己不生小孩，甚至履發表厭童言論，嘲諷有生小孩的人。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近日，台灣網紅醫師蒼藍鴿對於「不婚不生快樂一生」這句話提出看法，卻引發極廣泛的討論，不少人質疑他是男性，無法理解女性在懷孕與教養上的痛苦。經常在網路上對時事積極參與討論的婦產科醫師蘇怡寧，在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」說明看法。

強調自己100%支持每個人的生育選擇權，要生不生，是你的子宮、你的錢包、你的人生。「沒有人可以逼你，愛生的人值得尊重，不愛生的人也完全OK。這個世界上本來就沒有規定每個人都一定要當爸媽。」

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蘇怡寧強調自己很反對：有很多人把「不婚不生快樂一生」當成口號在喊，當成優越感在炫耀，把生小孩的人講得像盤子的那種人。「每次看到我都很想問一句：你這份快樂到底是誰買單的？」

蘇怡寧認為，養小孩是真的累、真的貴、真的犧牲。根據統計：台灣養一個小孩從出生到大學畢業，窮養都要 500 萬起跳，正常養 800 萬，富養破千萬。這還只是錢的部分，沒算進去的是父母二十幾年的睡眠自由、職涯發展與夫妻關係，還有那些被打斷的週末跟假期。更別說現在台灣的環境，高房價、低薪資、長工時。年輕人光是養活自己就快斷氣了，誰有餘力去養小孩。

另一部分，是不孕症的患者，身心狀況不允許、找不到適合伴侶，或是經濟還沒準備好的。每個人都有自己的處境，所以選擇不生這件事，本身一點問題都沒有。我從來不會去管別人生不生，這是基本的人權跟自由。

然蘇怡寧強調，整個社會是靠下一代在運轉的。你以後要領的勞保年金是誰繳的？是下一代。你生病住院能用的健保是誰撐起來的？是下一代。你叫的 Uber Eats 搭的捷運買的早餐看的醫生住的長照，通通都是下一代在勞動。你存的退休金能不能領得到，要看下一代繳多少稅撐起多大的經濟。蘇怡寧強調，這不是危言聳聽，這是赤裸裸的數字。

蘇怡寧引用數據指出，台灣生育率全球倒數：2026 年 2 月新生兒只有 6523 人，創史上單月新低。是台灣有紀錄以來第一次單月跌破 7000 人。跟去年同月比直接少了 3884 個寶寶。年減 37%。2025 年全年新生兒只剩 10.7 萬人，2026 年眼看要打 10 萬人保衛戰。台灣總人口連續 26 個月負成長，65 歲以上人口已經超過 20%，正式進入超高齡社會。國發會推估到了 2070 年，每 1 個青壯年要扛將近 1 個依賴人口。

蘇怡寧提醒，現在不生的這個世代，老的時候會發現：根本沒有足夠的年輕人來養他們。「那這些下一代是哪裡來的，是憑空長出來的嗎？是有人花了 500 萬 800 萬 甚至上千萬，外加二十幾年的人生，一個一個養出來的。

養小孩這件事，本質上就是在替整個社會培養未來的勞動力跟納稅人。生小孩的人不是只在為自己生，他們是在為所有會老會生病會需要被照顧的人生，包括那些笑著說不婚不生快樂一生的人。

所以問題不是不生，是不生還要嘲笑生的人。到這裡我想講清楚我真正不爽的點：低調不生，完全尊重；過自己想過的人生，這就是自由。但我看不下去的是：生小孩的都是盤子、我才不要被屎尿綁架、人生那麼短不享受要幹嘛傻子才生、不婚不生快樂一生、生了你就完蛋了。

蘇怡寧認為，這就是「得了便宜還賣乖」。你享受著別人花錢花時間花青春培養出來的下一代撐起的社會，然後回頭嘲笑那些正在花錢花時間花青春的人是盤子。這就像你坐在一台車上，車子是別人開的油是別人加的保養是別人做的，然後你搭霸王車坐在後座搖下車窗對著開車的人大喊「你這個笨蛋還在開車，我躺著就能到目的地。」你不覺得哪裡怪怪的嗎？

真正一致的立場應該是，你承認自己享受了別人的付出，感謝那些願意生養下一代的人。或是閉嘴低調享受你的快樂人生，不要回頭嘲笑別人。這兩個選哪一個都行。最不行的，就是一邊搭便車，一邊罵開車的人是傻子。

自由不是甩鍋，是看清楚自己站在哪裡。蘇怡寧提醒，這篇不是要逼誰生小孩，也不是要說生小孩的人比較高尚。生小孩本來就有很多現實考量，做這個決定的人也不見得都是為了什麼偉大情操。很多人就是想要就是準備好了就是願意承擔。我也看過其實有很多是沒準備好但是孩子既然來了就接受的。我們也會理解尊重你選擇終止的權利。

蘇怡寧想說一件事：真正的自由，不是把成本外部化給別人，然後說自己過得很爽。真正的自由，是清楚知道自己享受了什麼，又沒承擔什麼，然後安安靜靜地過自己的日子。你可以選擇不生，這是你的權利。你可以低調過你想要的人生，這也是你的權利。

但是蘇怡寧強調，如果你要公開喊不婚不生快樂一生，順便嘲笑那些生小孩的人。那請你先謝謝那些幫你養老幫你繳稅幫你撐起這個社會的別人家小孩，不謝謝也就算了，但至少你不要去罵那些別人家的小孩很吵，打擾到你高質感的精緻生活。「不生可以，閉嘴享受就好。」

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